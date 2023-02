Després de 12 anys, Silvia Paneque ha aconseguit una part del seu objectiu i avui a la Rosaleda de Girona ha pogut exhibir-ho: el PSC torna a aglutinar bona part dels independents que sempre van donar suport al nadalisme. Encara que en Quim Nadal ja no hi sigui. L'escriptor Antoni Puigverd ha estat qui ha posat la veu més crítica contra el govern local actual de Junts i ERC. El reconegut poeta i intel·lectual ha defensat la vitalitat i l'empenta de la Girona cívica, cultural i empresarial enfront de l'administració local que "navega a la deriva i posa pals a les rodes".

L'acte de la Rosaleda, que ha començat al voltant de dos quarts d'una del migdia, havia de servir per presentar la plataforma Girona primer, Girona pel canvi, i ha aplegat unes tres-centes persones, amb la voluntat d’expressar primer el que Girona demana a crits des de fa temps: un canvi de govern a l’Ajuntament que revifi la ciutat.

El grup Impuls per Girona (IxG) està format per persones independents que comparteixen que primer, és necessari un canvi a Girona; segon, aquest canvi el representa Sílvia Paneque; i, tercer, el canvi ha d’anar més enllà del PSC i incloure persones i punts programàtics de la societat civil de Girona.

Una ciutat més segura i més neta

Puigverd ha reconegut que Girona ha de ser més segura i més neta; ha d’estar al servei de la gent; ha de ser una ciutat que ofereixi les mateixes oportunitats a tota la gent que hi viu o hi treballa i ha de tenir un ajuntament eficient en la gestió; ha de ser una ciutat integradora, unida, forta i diversa que s’estructuri a partir de la connexió dels seus barris. A més, l'escriptor ha advertit que en l'actualitat el govern local no té un projecte i no hi ha cap iniciativa engrescadora. Va lamentar que visqui de les rendes del projecte del passat.

D’aquesta suma d'independents que volen portar Silvia Paneque a l'alcaldia de Girona en formen part gironins i gironines procedents de l’àmbit universitari (Sergi Bonet, Nim Su Luo, Anna Maria Garcia, Jordi Canal, Olga del Río, Ramon Carbó, Elena del Rey o Dolors Muñoz, Pere Parramon o Maxi Fuentes); de l’àmbit empresarial i econòmic (Marcel Prunera, Mariona de Puig, Glòria Segura, Jordi Fàbrega o Ferran Boada); de l’àmbit social (Fèlix Niebla, Quim Bonaventura o Amadeu Mora); sindical (Maria José Estruch); mèdic (Elena Álvarez, Àngel Guevara o Jesús Marimon); de l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme (Olga Felip, Anabel Ros o Lorena Martín), juristes (l’advocada Glòria Samblas o la doctora en dret Mercedes Martínez Anso) i persones de sectors diversos com ara el poeta i intel·lectual Antoni Puigverd; el biòleg i polític Manel Nadal; l’exjugadora i entrenadora de bàsquet Maite Calamita; la historiadora Rosa Maria Gil; l’expert en cultura Josep Maria Prat; el periodista Jordi Mercader; l’especialista en seguretat Núria Gómez i el gestor de recursos hídrics Joan Gaya.