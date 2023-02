La preocupació per la seguretat ciutadana ha portat el PSC de Salt a organitzar la jornada El futur de la seguretat, que es va fer ahir al Museu de l’Aigua de la localitat per donar a conèixer entre els regidors i candidats socialistes de les comarques gironines algunes de les fórmules d’èxit que fa temps que apliquen alguns ajuntaments socialistes de l’àrea metropolitana de Barcelona, com són Cornellà de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet.

El candidat socialista a l’alcaldia de Salt, Joan Martín, va destacar com a mesures aplicables a Salt en el futur la implantació dels serenos, una comissió per lluitar contra les ocupacions conflictives, el reforç de la presència policial nocturna i les possibilitats tecnològiques per garantir la seguretat del ciutadà.

Martín va recordar que «molts dels problemes de seguretat són compartits pels diversos municipis» i va explicar que per això és profitós compartir les experiències que han funcionat en altres poblacions. «Entre les diverses actuacions en matèria de seguretat que ja han estat provades en diversos municipis de l’entorn de Barcelona, tenen molt d’interès la implantació dels serenos, la comissió del mal ús de l’habitatge -per combatre les ocupacions conflictives- i la Unitat de Suport d’Intervenció Ràpida (USIR) de Santa Coloma de Gramenet; i també els serenos, reforç de la presència policial nocturna i l’aplicació de mitjans tecnològics a l’abast de tots els ciutadans per a la seguretat a Cornellà, com és el cas de les biblioteques obertes 24 hores i que són espais segurs amb control telemàtic». «Pensem que aquestes fórmules poden ser solucions que Salt necessita i que és cap a on ha d’anar el futur», va explicar Martín.

Durant la jornada, Sílvia Paneque va explicar la seva experiència com a regidora del govern de Girona i va posar l’accent en els programes de caràcter preventiu.

Per altra banda, Joan Antoni Balmón va destacar que és essencial que la seguretat formi part destacada de les polítiques públiques i va assenyalar la importància d’aplicar cada vegada més mitjans tecnològics que avui dia estan a l’abast. L’alcalde de Cornellà va explicar les experiències a la seva població en relació a la vigilància d’espais públics -com els parcs- amb drons; l’ús de l’aplicació mòbil M-7 perquè els ciutadans tinguin contacte immediat amb la policia; les biblioteques obertes en horari nocturn i amb control d’accés telemàtic; la importància de la il·luminació dels carrers, que avui dia pot funcionar amb sensors, etc.

Respecte a les ocupacions, va destacar la importància de discriminar entre les ocupacions de pisos per part de persones vulnerables o per màfies, que dinamiten la convivència.