Els primers actes de Carnaval disparen les ganes de gresca i xerinola

El Carnaval torna a ser la festivitat multitudinària que havia sigut abans de la pandèmia. Aquest cap de setmana, 11 i 12 de febrer, ja s’ha pogut parlar de normalitat a l’hora de celebrar les activitats del seu inici a diferents punts de la província de Girona, com són entre d’altres Platja d’Aro, S’Agaró, Banyoles, Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Pals.

A Platja d’Aro l’activitat es va iniciar dissabte amb el Sopar de Colles de Carnaval a les nou de la nit al Palau d’Esports i Congressos, on seguidament hi va haver la presentació de les colles locals amb una actuació còmica o musical de cadascuna i ball amb Disco Móvil. Per altra banda, ahir al matí es va dur a terme la Trobada Infantil amb animació a S’Agaró, a càrrec de Soy La Fiesta, la Colla de les Reines Carnestoltes i la Xalarina i en Xalarí. A més, a l’Avinguda de S’Agaró, hi va haver la presentació dels Reis Carnestoltes d’enguany i el canvi d’atributs amb els de l’any passat.

Pel que fa a Banyoles, hi va haver un «èxit» de participació en la rua del Carnestoltes. Unes 3.000 persones, entre comparses i espectadors, van participar dissabte en el circuit que va recórrer el centre de la ciutat fins a la plaça de les Rodes. En aquest punt, epicentre de celebració, s’hi va fer la festa del carnestoltes infantil amb l’actuació de Rock per Xics i el Comité de Dj’s. Al vespre, i a la mateixa plaça, es va fer la presentació de carrosses i comparses seguida de la rua de nit que va concloure en entrada la nit amb la festa de disfresses i l’actuació de La Kinky Band.

Sant Feliu de Guíxols va viure el Sopar de Colles de Carnaval, una festivitat que va servir per al retrobament dels diferents grups que participaran en la Rua el proper divendres. En la celebració es van presentar les padrines del Carnaval 2023, Montse Cumi, de la colla els Kintus i Judit Peláez, de la colla els Marrecs.

A Palamós també s’ha donat el tret de sortida a la programació de la celebració durant els dos darrers dies. La festa es va iniciar el dissabte amb un sopar de les colles del Carnaval i la presentació de la Reina i el Carnestoltes 2023, i va seguir durant el dia d’ahir amb el Vermut dels Pirats i la presentació de la Reina i el Carnestoltes infantil d’enguany. Pals va fer dissabte la Rua de la disbauxa, un sopar popular i l’actuació de Ball and The Bazaga’s, i ahir, una festa popular.