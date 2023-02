L’Ajuntament de Girona ha creat el reglament del cronista oficial de la ciutat. Es tracta d’una figura que contribueix en el coneixement i difusió de la història i del patrimoni de la ciutat que existeix des del 1864. Ara, però, s’ha fet un pas endavant i s’ha regulat el procediment per nomenar aquest càrrec, així com determinant les seves funcions, drets i atribucions. El document ha estat aprovat inicialment per unanimitat avui per Ple municipal. No tindrà un sou però sí que se li finançaran les despeses.

“És una figura històrica que posa en valor tot el patrimoni de Girona, i investiga i fa recerca sobre tot allò que envolta la ciutat. Durant tots aquests segles, l’Ajuntament de Girona comptava amb aquesta figura, però no amb cap reglament que establís quines eren les seves obligacions, prerrogatives i com s’articulava, ni tampoc quines capacitats i aptituds havia de tenir aquesta persona. Els temps han canviat, i ara cal que ens dotem d'un instrument com aquest per fer que el procés d'elecció sigui compartit", ha afirmat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. El nou reglament que s’ha aprovat avui estableix que el cronista oficial de la ciutat de Girona ha de ser una persona distingida en la seva tasca d'estudi, d’investigació i de difusió de temes relacionats amb la ciutat. Per a la seva elecció, es tindran en compte les propostes de nom que faci qualsevol persona, entitat o associació, i es valoraran diferents mèrits com estudis, recerques, ponències, conferències, activitats nacionals i internacionals, publicacions o treballs de divulgació de la ciutat. El cronista serà aprovat pel Ple municipal i només podrà recaure en una única persona. Aquest títol honorífic serà de caràcter vitalici. Les seves funcions seran resoldre consultes sobre aquells temes relacionats amb el passat i el present de la ciutat; col·laborar en actuacions de recuperació del patrimoni documental, bibliogràfic, artístic i etnogràfic; participar en la promoció i l’impuls d’estudis vinculats al patrimoni històric; participar en la divulgació del passat i el present de la ciutat, i redactar anualment un informe valoratiu de les activitats més remarcables vinculades al patrimoni històric de Girona i fer-ne la lectura en el plenari municipal. Càrrec des de 1864 A més, el cronista oficial tindrà accés als fons de l’Arxiu Municipal, així com als de les biblioteques i museus municipals per a la seva consulta i estudi, i podrà utilitzar els materials i mitjans tècnics del consistori per dur a terme la seva tasca. També serà compensat per les despeses generades en la realització d’algun estudi o investigació de caràcter excepcional per la seva complexitat o bé per l’extensió de la seva feina, o que requereixi la realització de viatges o l’adquisició de mitjans materials específics. Aquest càrrec honorífic ha estat exercit des del 1864 mitjançant acord del Plenari municipal. Han estat cronistes de la ciutat les següents persones: Narcís Blanch Illa (nomenat el 22 de febrer de 1864), Enric Claudi Girbal (17 de juny de 1867), Joaquim Pla Cargol i Carles de Bolós Vayreda (4 de gener de 1957) Lluís Batlle Prats i Jaume Marqués Casanovas (26 de gener de 1979) i Enric Mirambell Belloc (13 de gener de 1987). Mor Enric Mirambell, el cronista de la ciutat El reglament aprovat avui serà el que se seguirà per designar el nou cronista oficial de la ciutat, després de la mort d’Enric Mirambell. Guanyem ha lamentat el retard de tot el procés, tenint en compte que Mirambell va morir el 6 de març del 2020.