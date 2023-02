L’Ajuntament de Girona ha presentat aquest matí els nous uniformes que portaran els treballadors de Girona+Neta, l’empresa que s’encarrega de la neteja viària i recollida dels residus a la ciutat. Aquesta, és una de les accions que estaven previstes en la primera fase del contracte amb la nova companyia, en vigor des del passat setembre.

En total, són 4.718 peces de roba d’hivern les que s’han elaborat pels treballadors. Entre elles, forros polars, jerseis, pantalons o bragues de coll, entre altres. Els uniformes són més moderns i estan preparats per les necessitats actuals, amb un color groc més fluorescent perquè puguin ser més visibles.

«De l’experiència que tenim amb el canvi d’uniformes de la Policia Municipal, vam comprovar que pel fet de ser roba més vistosa, la ciutadania identifica el personal més ràpidament i, per tant, s’hi adreça amb més facilitat, de manera que guanyem amb proximitat», explicava el regidor de Seguretat i de Neteja i Recollida de Residus de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, qui ha destacat també «la comoditat i adequació de les peces de roba».

A part, els treballadors de Girona+Neta començaran a fer servir una nova aplicació mòbil per agilitzar la feina. En aquest sentit, cada equip tindrà un dispositiu que marcarà exactament la ruta que ha de fer aquell dia, i permetrà indicar qualsevol incidència que pugui afectar el servei. Els comentaris quedaran recollits automàticament al sistema, de manera que es podrà actuar amb més rapidesa i eficàcia en cas que sigui necessari, fet que hauria de repercutir en un servei més eficaç.

Per altra banda, el consistori ha començat una campanya adreçada a tota la ciutadania per tal que els veïns i veïnes de la ciutat coneguin les principals millores que comporta el nou contracte de neteja. La novetat més destacada és la neteja amb aigua a pressió a tots els carrers almenys un cop a la setmana, entre març i octubre, la qual es combinarà amb la neteja d’aspiració i altres. També s’ha establert una escombrada manual de repàs en aquells carrers, places i espais públics que més s’embruten, així com una neteja especial els matins dels divendres, dissabtes i diumenges als espais d’oci nocturn. Hi ha més serveis de recollida de fulles i restes d’arbres i una neteja intensiva de la calçada i fileres d’aparcaments, a més d’un augment de freqüència en el buidatge de papereres i de retirada d’herbes en zones pavimentades, així com noves màquines i una brigada d’acció immediata per fer front a neteges imprevistes que treballa de dilluns a diumenge, matí i tarda.