Enganxada entre l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el cap de l'opció, Lluc Salellas (Guanyem) en l'inici del ple municipal d'aquesta tarda pel tema de les inversions per l'exercici de 2023. En un principi, les modificacions pressupostàries a tramitar al pressupost d'enguany, prorrogat de 2022 era un punt de l'ordre del dia. Tanmateix, Madrenas ha apuntat que aquest punt es retirava per «trobar un millor i major consens». Això, no ha agradat a Salellas que va demanar «saber si es pot argumentar més bé, tenint en compte que hi ha grups que han presentat propostes». L'alcaldessa s'hi ha negat, afirmant que «no hi ha opció de torn de paraula». Per la seva banda, la regidora d'Hisenda, Mª Àngels Planas ha exposat que l'objectiu d'aquestes inversions és «acabar amb els projectes fets» i que, en aquest cas, «no es tractava de nous projectes». També va afirmar que l'equip de govern havia estat «honest», ja que s'hagués pogut aprovar el punt per l'absència de Mònica Ferrer, del PSC.

Guanyem va presentar la setmana passada un seguit de propostes per donar suport a l'equip de govern (Junts i ERC) i aprovar les inversions, d'una quantitat que roda els 3,4 milions a crèdit. En els quals s'han de sumar també uns 600.00 euros que s'aporten amb diners que ja té el consistori. Entre aquesta quantitat de dinars pels quals s'han de demanar crèdit, destaca 1,2 milions d'euros destinats en la millora d'equipaments esportius, així com uns 300.000 milions per inversions per l'eficiència energètica o 270.000 per l'adquisició d'edificis de serveis socials.

La reforma integral del carrer de la Creu era una de les demandes de la formació encapçalada per Lluc Salellas, així com dos milions d'euros en la compra d'habitatge i la instal·lació de plaques fotovoltaiques a equipaments municipals -a l'Auditori i a l'Escola de Música-. Salellas, a l'inici del ple, també ha assenyalat que «hi ha propostes que no s'han pogut negociar».

Per altra banda, el PSC havia demanat a l'equip de govern que el tema quedés sobre la taula, per tenir més temps per negociar i no fer-ho de forma precipitada. Un aspecte que, finalment es va tenir en compte. Mentrestant, Ciutadans hagués votat en contra d'aquest ple en cas que no s'hagués retirat de l'ordre del dia. Ara, l'equip de govern haurà de negociar amb els partits de l'oposició per tal d'arribar a un acord i portar-ho al ple del pròxim mes de març.

Situació similiar a la de 2021

No és el primer cop en el present mandat que no s'arriba a un acord per aprovar les inversions. Ja va passar el 2021. En aquella ocasió, l'equip de govern va presentar prop d'un centenar d'inversions en el ple de gener, separades en nou blocs i que, juntes sumaven un total de 13,2 milions d'euros. Cap de les nou propostes es van acabar aprovant.

A final de març, l'equip de govern va arribar a un acord amb Guanyem, i això va permetre desencallar uns 10 milions d'euros de les inversions. D'aquesta quantitat, el grup liderat per Lluc Salellas en va emmarcar 5,8 milions en un pla de xoc per afrontar la pandèmia. Com en les propostes que van presentar la setmana passada, es dividien en tres eixos, dos molt similars a les demandes que han fet ara. Una partida de 3,1 milions havia d'estar destinada a comprar pisos -ara en demanen dos milions-, mentre que també demanaven avançar cap a la transició energètica, amb la instal·lació de plaques solars en edificis municipals -cosa que també han proposat en aquesta ocasió- i lluminàries led-.

La reforma del carrer de la Creu

El 2021 també va proposar impulsar equipaments socials a barris, ara reclamen una reforma del carrer de la Creu, que va canviar completament fa un parell d’anys i aquest nou format no agrada a veïns ni comerciants de la zona. De fet, Guanyem ha presentat una moció per la reforma del carrer de la Creu, que ha estat un dels altres punts calents del dia. Salellas ha afirmat que havia ofert a l’equip de govern retirar la moció si s’arribava a un acord amb les inversions. «Ho han rebutjat», apuntava el portaveu de Guanyem. La proposta ha estat aprovada amb els vots a favor de Guanyem, el PSC i del regidor no adscrit, i l’abstenció de l’equip de govern (Junts i ERC) i Ciutadans.

Tant Salellas com Sívlia Paneque conicidien en que el que s’havia fet amb el carrer de la Creu era un «nyap» i criticaven «l’absència d’escolta per part de l’equip de govern». A tot això, el regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, ha respost afirmant que l’objectiu de la reforma de la via, que no era altre que millorar el camí a l’escola Doctor Masmitjà, s’ha «aconseguit amb escreig». A més, indicava que «molts veïns estan molt contents amb la reforma».