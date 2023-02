"“Girona ets tu”, diu el nou eslògan de l'Ajuntament, i les famílies de Carme Auguet, FEDAC PontMajor, Montjuïc i Xifra aquests dies no sentim que siguem Girona, ni que Girona, la Girona institucional, compti i vetlli per nosaltres." Aquest és un fragment de la carta que un grup de famílies del Pont Major han fet arribar als grups municipals de l'Ajuntament de Girona.

LES AMPAs de les escoles Carme Auguet, FEDAC- Pont Major, Montjuïc i de l'institut Narcís Xifra així com l'Associació de Veïns del Pont Major han protestat avui, coincidint amb l'inici del ple municipal ordinari a l'Ajuntament per reclamar que no s'elimini l'ESO de l'institut Narcís Xifra. Les famílies demanen als grups municipals que s'activin "els mecanismes polítics necessaris per revertir" el que denominen "procés d'extinció" de l'ESO a l'institut decidida pel Departament d'Educació, que vol convertir el centre en un referent de la formació professional.

Les famílies demanen "assignar recursos extraordinaris als centres amb més necessitats, incrementar els recursos per a l’atenció a la diversitat en els centres educatius i posar els serveis públics al servei de combatre la segregació escolar” per, tal com s'esmenta al Pla per a l'equitat, “donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives”.

Una carta

Representants de les famílies han lliurat una carta als representants dels diferents grups municipals. S'hi pot llegir: "Volem fer-vos arribar la nostra disconformitat davant aquesta decisió, tal i com vam expressar dies enrere en les reunions informatives que es van fer amb una nombrosa assistència i participació de les famílies afectades", en referència a les reunions que es van organitzar la setmana passada al Centre Cívic del Pont Major.

En la missiva, esgrimeixen els motius pels quals consideren que l'ESO ha de continuar a l'institut Narcís Xifra. Per exemple, recorden que el 6 de juliol del 2020, va aprovar per unanimitat el "Pacte de ciutat per combatre la segregació escolar" . A més a més, indiquen que el 9 de juny de 2022 l'Ajuntament de Girona va presentar el "Pla per a l'equitat educativa a Girona", un document que parteix del pacte de ciutat i que li dóna una major operativitat i execució.

Pla per l'equitat

Exposen que el Pla per a l'equitat posa en valor és l'existència dels Plans Educatius d'Entorn, que el propi pacte defineix com a "instruments de corresponsabilitat educativa entre el Departament d’Educació, l’Ajuntament de Girona i les entitats del territori, que han de servir per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, a través de la coordinació i la dinamització de l’acció educativa en els diferents àmbits de la seva vida."

Recorden que precisament, un dels tres Plans Educatius d'Entorn de la ciutat és el de Pont Major.

A parer seu, "la ciutat té una ferma voluntat política per combatre la segregació escolar i per a treballar per a l'equitat educativa i ha articulat estratègies i accions per a treballar-hi" i consideren que el pacte de ciutat i el pla per a l'equitat educativa són els "instruments, juntament amb la participació del Consell Municipal d'Educació", on "s'hauria d'haver abordat la situació que ha patit l'Institut Xifra des de la posada en funcionament de l'Institut de Sarrià de Ter, sabent que aquella obertura impactaria inevitablement en el futur de l'institut".

Temor històric

En la carta entregada als grups, recorden que des de l'AMPA Xifra, l'any 2019 s'exposava, en un article publicat al programa de la Festa Major del barri, i també prèviament a Taula de Coordinació Tècnica del Pla Comunitari Construïm Ponts la disconformitat amb l'obertura de l'institut i les conseqüències que podia provocar pel seu institut.

En la missiva, indiquen que el Departament i l'Ajuntament, en comptes de potenciar el centre, han practicat una el que consideren una "inacció política" que l'ha abocat a una "agònica extinció". Per això demanen que "s'activin, en corresponsabilitat amb el Departament d’Educació, els mecanismes de planificació que permetin pal·liar els efectes negatius que la manca deplanificació d'aquests anys ha abocat a l'institut i al barri a la situació d'avui". No accepten que "la solució sigui eliminar l'ESO de Pont Major i que l'alumnat fins ara adscrit al Xifra hagi d'anar a altres instituts", com ara al Carles Rahola de Domeny o al Vicens Vives de les Pedreres.

Durant el ple, els grups municipals Guanyem i el PSC han reclamat solucions al neguit de les famílies. El regidor d’Educació, Àdam Bertran, ha volgut recordar que des del novembre fins a l’actualitat hi havia hagut moltes reunions i que els grups ho lamentaven però entenien que era la millor solució. Bertran ha assegurat que ara treballen perquè totes les famílies tinguin respostes a les seves preocupacions.