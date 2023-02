El grup de recerca en Biologia Animal de la Universitat de Girona participa des del passat mes de gener en el projecte internacional FIRE-ADPAT, que té per objectiu estudiar el paper de la gestió integral del foc en la conservació de la biodiversitat i els beneficis que té per la natura i la societat. En total, són 24 els organismes, de deu països diferents, que participen en aquest projecte. A nivell Català, a part de la UdG, el projecte també compta amb tres socis més: la Fundació Pau Costa, que és la coordinadora del projecte, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i la Universitat de Lleida.

L'investigador del grup de recerca en Biologia Animal de la UdG, Pere Pons, és un dels responsables de la línia del projecte sobre conservació de la biodiversitat. Les tasques que es duran a terme serà revisar els mètodes d'estudi de la biodiversitat en zones cremades, avançar en el coneixement de les adaptacions dels organismes al foc i generar recomanacions de bones pràctiques en l'ús del foc.

En el marc del projecte FIRE-ADPAT, la UdG contribuirà a organitzar les trobades, activitats i visites que es faran en els pròxims quatre anys a Catalunya, i és que el territori català serà una de les àrees preferents d'estudi d'aquest projecte. Específicament, es duran a terme estudis de cremes controlades a les comarques gironines, en les quals es farà un seguiment de la vegetació i la fauna, a més de captar diferents imatges amb drons.

Per altra banda, FIRE-ADAPT actuarà com una xarxa d'intercanvi de coneixements i promourà la mobilitat d'especialistes i professionals dels àmbits públic i privat. La UdG rebrà especialistes internacionals en ecologia del foc i també n'enviarà als països del consorci. Tot això servirà perquè els participants puguin tenir l'oportunitat de formar-se i de treballar en equip per avançar cap a una millor gestió dels incendis.

Adaptació al canvi climàtic

El projecte se centrarà en el paper de la gestió integrada del foc en l'adaptació al canvi climàtic per a serveis ecosistèmics a regions tropicals i subtropicals. En concret, s’investigarà el paper que juguen diferents pràctiques de maneig dels ecosistemes, com les cremes prescrites, en la millora de la biodiversitat, el segrest de carboni i els valors per a les comunitats locals, anomenats serveis ecosistèmics i culturals.

La característica més rellevant del projecte seran els study hubs, sis àrees d’estudi a regions de Llatinoamèrica i Europa, on tindran lloc les trobades de recerca, la formació i l’intercanvi de coneixement. Són una oportunitat, també, per involucrar actors locals, siguin de la societat civil o de la gestió dels recursos naturals El primer study hub tindrà lloc aquesta primavera a Catalunya, i inclourà sortides de camp.