Des que els coipús van arribar al centre de Girona remuntant el riu I'Onyar, que cada cop es deixen veure més. Aquests dies n'hi ha entre el pont de Pedra i la plataforma de la plaça Catalunya. Alguns vianants es paren a observar els animals. Algun exemplar podria estar embarassada. Fa poc més d'un any, es van veure tres coipús al riu I'Onyar. A la ciutat ja se n'havia vist, però la novetat és que aquest cop no eren al Ter sinó que havien pujat Onyar amunt fins a establir-se al bell mig de la ciutat.

L''animal, originari de l’Amèrica del sud, fa uns anys s’ha anat expandint per les comarques gironines, probablement per algun exemplar que es va escapar d’alguna granja pelletera de França.

Els coipús roseguen totes les plantes de les lleres fluvials que serveixen d’hàbitat d’aus aquàtiques i són considerats una espècie invasora.

Té les dents incisives molt desenvolupades i de color taronja que li serveixen per menjar-se les plantes que creixen a les vores i les aquàtiques i deixar sense aliment les aus de la zona o destruir-ne els nius. Pot comprometre els hàbitats de ribera, ja que és un competidor d’altres espècies d’herbívors més pacífics, com la rata d’aigua. A més, com que es menja vegetació i plantes aquàtiques, pot deixar sense aliment les aus de la zona.