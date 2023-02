L'Ajuntament de Girona ha instal·lat tres noves reixes per filtrar l'aigua que desemboca als rius Onyar i Ter, amb la finalitat d'evitar que residus, com per exemple tovalloletes o compreses. L'empresa pública TRARGISA ha estat l'encarregada de portar a terme les actuacions que van finalitzar la setmana passada i que han costat un total de 31.962 euros, amb la instal·lació que ha estat finançada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a partir d'una atribució de recursos a l'Ajuntament.

En concret, les reixes filtrants s'han col·locat als sobreeixidors de col·lectors situats prop de la plaça dels Països Catalans, al pont de l'Aigua i a la resclosa de Can Torres, les dues últimes situades entre el barri de Pont Major i Sarrià de Ter. Les reixes instal·lades impediran que els elements flotants que transporten els col·lectors de sanejament públic acabin a l'Onyar o al Ter durant els episodis de pluja intensa, quan els sobreeixidors dels col·lectors entren en funcionament per alleujar la xarxa.