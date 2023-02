L'Ajuntament de Girona ja és el nou titular de l'edifici de l'antiga UNED, al Barri Vell de Girona. Fins ara pertanyia a la Diputació. Ho ha fet a canvi d'un solar de 2.500 metres quadrats al carrer Puigsacalm, al barri de Montilivi que està catalogat com a sol d'equipaments. Ho han posat en relleu la regidora de Guanyem Cristina Andreu i la portaveu del PSC, Sílvia Paneque.

Andreu ha preguntat si no hi havia alguna altra alternativa que els terrenys de Montilivi, tenint en compte que es tracta d’una zona on l’Ajuntament no hi té massa més propietats.

Paneque ha lamentat que s’hagi aprovat en les respectives Juntes de Govern Local de les dues administracions sense informar l’oposició en un tema que considera «prou important» per la magnitud dels béns intercanviats. Les dues regidores de l’oposició han preguntat quins usos hi haurà a la UNED i al solar del Montilivi.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha recordat que fa temps que estan fent ús de l'edifici (actualment hi ha persones sense sostre ateses pels serveis socials de l'Ajuntament dins del denominat Pla Fred) i que no és cap secret que feia temps que treballaven per l'adquisició de l'immoble. Sobre l'edifici, ha apuntat que ja hi haurà temps per parlar dels usos arribant a un consens. Sobre el destí que tindrà el solar del carrer Puigsacalm, l'alcaldessa ha indicat que haurà d'informar-ne l'ens provincial tot i que ha remarcat que serà d'ús públic.