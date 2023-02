Les seus del PSC i d'ERC a la ciutat de Girona han aparegut amb pintades per mostrar la seva disconformitat amb l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat i les diferents obres pactades entre els dos partits, també amb el suport dels Comuns, com ara la "modernització" de l'aeroport del Prat, la B-40 i desencallar el Hard Rock al Camp de Tarragona.

En totes les pintades s'hi poden llegir les paraules "Pressupostos" i "Vergonya". A la seu del PSC han pintat a la façana de l'edifici que té l'agrupació té al carrer La Salle, al barri de l'Eixample, on també hi han escrit "Menys ciment, més vida". A Esquerra, els hi han pintat a l'immoble del carrer Ultònia, també a l'Eixample, tant a la façana com un balcó i també a la persiana del futur local de la campanya electoral al Carrer Nou, al barri del Mercadal. Als dos indrets també hi han escrit "defensa territori", així com una crida a participar en una manifestació prevista pel 4 de març.

Avui ens hem llevat amb la porta del local de campanya pintat. Convençuts que els pressupostos són l'instrument que permetran fer avançar el país i #Girona i millorar la qualitat de vida dels gironins i de les gironines. pic.twitter.com/n0TsXBsMur — Esquerra Republicana Girona (@esquerragirona) 14 de febrero de 2023

De nit els intolerants han pintat la nostra seu. La coacció o la intimidació no són admissibles en democràcia. Nosaltres ens asseurem i parlarem amb tothom, però no acceptem amenaces, ni pintades ni coaccions.✖️ pic.twitter.com/baYc9Nr36b — PSC Comarques Gironines (@PSCComGironines) 14 de febrero de 2023

Les dues formacions han denunciat les pintades a les xarxes socials. Precisament per twitter, el grup Rebel·lió o Extinció Girona ha fet una piulada on s'hi poden veure fotografies de les tres pintades i un escrit on s'hi pot llegir "no callem" davant els pressupostos de la vergonya i que no permetran "més megaprojectes que trinxen el territori i ens deixen sense futur". Finalment, fan una crida a participar a la manifestació del 4 de març a Barcelona amb el lema "Defensem el Territori, Construïm Futur". La pintada ha estat retuitada per diferents perfils de la CUP i pel número 5 de Guanyem Girona, Sergi Cot.

Des del PSC s'ha explicat que "de nit els intolerants" havien pintat la seva seu. "La coacció o la intimidació no són admissibles en democràcia. Nosaltres ens asseurem i parlarem amb tothom, però no acceptem amenaces, ni pintades ni coaccions", han indicat en una piulada. Des d'Esquerra, han assenyalat que s'havien "llevat amb la porta del local de campanya pintat". "Convençuts que els pressupostos són l'instrument que permetran fer avançar el país i Girona i millorar la qualitat de vida dels gironins i de les gironines", han exposat en una piulada.