L’Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona han acordat l’intercanvi de la titularitat de l’antiga seu de la UNED per un terreny municipal situat al paratge de Font de l’Abella, al barri de Montilivi, després de setmanes de converses. Amb l’adquisició, el consistori estudiarà quins usos ha de tenir aquest immoble ubicat al Barri Vell.

“Tenir la titularitat de l’edifici ens permetrà treballar en diverses línies: la primera, donar sortida a les necessitats que se’ns generaran amb les obres de la segona fase d’El Modern i els seus usos posteriors. La segona, disposar d’un nou equipament públic per a la ciutat. I la tercera, continuar dinamitzant aquest sector del Barri Vell, agrupant-se amb La Mercè, el Teatre, El Modern, les Beates i el propi Ajuntament. Un cop en tenim la titularitat, el següent pas serà acordar a quins usos destinarem aquest espai, que ofereix moltes possibilitats de futur”, ha afirmat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

“Es tracta d’una operació molt positiva per a totes dues parts. D’una banda, l’Ajuntament podrà agilitzar molts tràmits en un edifici que ja fa temps que està utilitzant i, per l’altra, la Diputació obtindrà un terreny que li pot permetre, en un futur, cobrir el dèficit d’espais propis que tenim, com a conseqüència del nostre creixement en tots els àmbits”, ha afirmat el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.

L’antiga seu de la UNED, de principis del segle XX i una superfície total construïda de 770 m2, està situada al Barri Vell, al carrer de Sant Josep, 14, a tocar de l’antic cinema Modern. De fet, fins ara, l’Ajuntament tenia cedit aquest immoble per un termini de 25 anys, després que la Diputació ho aprovés en el plenari del 15 de maig de 2018 amb l’objectiu que es destinés a entitats ciutadanes. Actualment, aquest equipament situat al Barri Vell és utilitzat pel consistori per dur a terme el pla de fred per a les persones sense llar.

Ara, mitjançant una mutació demanial, s’ha optat per fer un pas més. D’aquesta manera, l’Ajuntament evitarà les dificultats administratives que comporta realitzar obres en una finca de propietat aliena i agilitzarà les actuacions que ja volia portar-hi a terme. Unes actuacions en el subsòl, que permetran dotar d’una sortida d’emergència a l’edifici confrontant de l’antic cinema Modern i desenvolupar-hi la segona fase d’obres.

Aquesta cessió de la titularitat de l’antiga seu de la UNED permetrà, alhora, que la Diputació de Girona rebi la cessió d’un terreny proper al paratge de la Font de l’Abella, al barri de Montilivi de Girona, per a usos administratius.

La UNED va començar a fer classes a Girona el gener de 1976, si bé no es va traslladar al cor del Barri Vell fins al 1987. Quan la UNED es va desplaçar a la Coma Cros de Salt, durant el curs 2012/2013, l’edifici va quedar totalment en desús fins que se’n va acordar la cessió d’usos a l’Ajuntament de Girona, fa gairebé cinc anys.