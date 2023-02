La Intersindical-CSC i CCOO, majoritaris al comitè d'empresa de Girona+Neta, denuncien el "mal estat" en què es troben els camions d'escombraries i s'oposen als nous uniformes que la plantilla portarà a partir d'ara. Els dos sindicats critiquen que aquests últims dies s'han cremat dos camions, que acumulaven una mitjana de més de 30.000 hores de servei, i que la flota es troba "en un estat deplorable". Asseguren, a més, que els nous uniformes no els aïllen del fred ni els fan "més còmoda" la feina, i que la qualitat de la roba "no compleix allò acordat al conveni". Per últim, també critiquen la manera com l'empresa adjudicatària del servei ha contractat l'exregidor Joan Alcalà per supervisar el nou contracte, que puja a 168 milions d'euros.

Els dos sindicats del comitè de Girona+Neta, l'empresa que fa la recollida de deixalles a la ciutat, denuncien en un comunicat "mal estat dels vehicles, condicions laborals precàries i portes giratòries". Fa pocs mesos, l'Ajuntament va adjudicar el nou contracte a la UTE FCC Arema Girona. S'allargarà fins al 2030 i té un cost global de 168 milions d'euros. La Intersindical-CSC i CCOO, d'entrada, subratllen que en els dos últims mesos s'han incendiat dos camions de recollida d'escombraries. Asseguren que és el "símptoma evident del desgast d'una flota envellida, que de mitjana ha fet 30.000 hores de servei, i que es troba en un estat deplorable". A més, també critiquen que les instal·lacions actuals no compleixen les condicions necessàries "en qüestió d'igualtat, seguretat i higiene". Diuen que els vestidors se'ls han quedat petits i que, sobretot, això s'evidencia en el cas de les treballadores. "En els vestuaris que les companyes comparteixen, disposen d'una sola dutxa per a una mitjana d'entre deu i quinze dones a tots els torns", recullen en un comunicat. A l'escrit, els dos sindicats també posen en relleu que la majoria de la plantilla eventual triga "una mitjana de vuit anys" abans no passa a "formar part del planter fix". Asseguren que, en molts dels casos, encadenen "més de 50 contractes" durant un any i que, per aquest motiu, quan arriba desembre, les vacances acumulades "s'acaben fent per imposició de l'empresa i en les dates que ella decideix". La Intersindical-CSC i CCOO també es mostren molt crítics amb la decisió de la nova adjudicatària d'agafar l'exregidor Joan Alcalà com a supervisor del nou contracte. Diuen que el comitè no ha rebut "cap tipus d'informació" sobre el concurs públic d'oposició que es va convocar i critiquen que el sou de la plaça que cobreix Alcalà és "molt superior a l'establert a les nostres taules salarials". Poc adequats a l'hivern Per últim, els dos sindicats del comitè de Girona+Neta també s'oposen als nous uniformes que la plantilla portarà a partir d'ara. Són de color groc fluorescent i se n'han repartit 4.178 peces (sumant forros polars, polos, jerseis d'hivern, conjunts impermeables o pantalons, entre d'altres). Els dos sindicats critiquen que la roba "no s'adequa a les necessitats de la plantilla", perquè no protegeix de les baixes temperatures. "El forro dels pantalons no aïlla tèrmicament", diuen la Intersindical i CCOO, afegint que la roba és "d'una qualitat que no compleix allò acordat al conveni" i que els nous uniformes no fan "més còmoda" la feina de la plantilla. "Davant d'això, llancem una reflexió: On són els 168 milions d'euros?", diuen la Intersindical-CSC i CCOO, en referència al valor del nou contracte de neteja a Girona. El canvi d'uniformes, precisament, és una de les mesures que recull la primera fase del contracte (que es va començar a aplicar al setembre). De moment, els canvis se centren en la neteja viària, amb un augment i millora de serveis. La novetat més destacada és que, entre març i octubre, tots els carrers es netejaran amb aigua a pressió com a mínim un cop per setmana. També es faran neteges especials a les zones d'oci nocturn en cap de setmana, augmenta la recollida de fulles i restes d'arbres i el buidatge de papereres. En paral·lel, la plantilla de Girona+Neta que fa la neteja viària començarà a fer servir una aplicació mòbil, que els marcarà la ruta i recollirà les incidències que hagi pogut tenir el servei. Les altres fases previstes al contracte s'aniran posant en marxa progressivament. Es preveu que a finals d'aquest any es comencin a implementar els sistemes de recollida de residus. En concret, el desembre s'hauria d'aplicar el porta a porta domiciliari allà on predominen els models de casa unifamiliar, mentre que de cara al 2024, els contenidors intel·ligents s'haurien d'estendre a la resta de la ciutat.