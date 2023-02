Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un home de 34 anys a Sant Julià de Ramis per conduir sense haver obtingut mai el permís i sota els efectes d'alcohol i les drogues. També se'l va denunciar per no tenir la ITV del vehicle en vigor. A més, quan es va procedir a fer l'escorcoll del vehicle els agents van trobar cinc bosses d'escombraries amb gairebé trenta-cinc quilograms de marihuana. El detingut, que té antecedents, va passar ahir a disposició del jutjat, qui va decretar el seu ingrés a presó.

Els fets van succeir dilluns durant un control preventiu que els Mossos d'Esquadra van muntar a la sortida 6 de l'AP-7, al punt quilomètric 55 de Sant Julià de Ramis. Durant aquest operatiu els agents van aturar un vehicle i després de corroborar que desprenia una forta olor de marihuana van procedir a fer les proves de detecció. Va donar 0,79mg/l en la prova d'alcohol i positiu en THC i cocaïna.