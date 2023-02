El servei de canguratge en activitats organitzades des de l’Ajuntament de Girona serà una realitat aquest 26 de febrer. El projecte conegut com la Gombola Itinerant donarà servei gratuït a les famílies amb infants d’entre 3 i 12 anys que assisteixin a l’Auditori en el concert «Canta Gran!». Serà a partir de les 17 hores -una hora abans de l’esdeveniment -que es podrà fer ús del servei, que s’allargarà fins a la finalització del concert. En tot cas, les famílies hauran de reservar plaça amb un mínim d’una setmana d’antelació.

L’objectiu és millorar la conciliació perquè les famílies puguin gaudir dels concerts de l’Auditori sense necessitat de comprar entrades pels nens i nenes. Per això, l’Auditori amb col·laboració amb el consistori també té previst utilitzar aquest servei en dos esdeveniments durant el mes de maig. El dissabte 6 de maig, amb un concert de SCIC & Metropolitan Union, i el diumenge 7 de maig, amb l’actuació d’El Pony Pisador -i un artista convidat- les famílies també podran fer servir la Gombola Itinerant.

El projecte la Gombola va néixer el passat 19 de desembre amb el propòsit de millorar la conciliació perquè les famílies puguin dedicar aquest temps a altres necessitats, sigui per urgències, gestions o formacions. El servei està obert a tothom -famílies amb nens i nenes d’entre 3 i 12 anys-, tot i que es dona prioritat a les famílies monoparentals, a les situacions de violència masclista, a les persones amb atur de llarga durada i a famílies nombroses o amb altres càrregues de cura.

Des que va iniciar, el projecte ja compte amb una quinzena de famílies registrades. Tanmateix, aquestes no en fan un ús diari. De fet, algun dia, com ahir mateix, cap família ha fet ús del servei. En tot cas, la xifra va variant segons el dia. Alguns només un infant ha fet acte de presència, altres dies han estat dos o, per exemple, la setmana passada hi va haver un dia on es va atendre fins a sis infants, la xifra amb més afluència fins al moment.

Per donar a conèixer el servei i més famílies que ho necessiten en puguin fer ús, l’Ajuntament ha pres una sèrie de mesures el servei. Una d’elles ha estat fer difusió a la porta de les escoles o, una altra, també se n’ha fet a associacions de famílies d’alumnes, a través d’Educació. La Gombola es porta a terme cada tarda a l’edifici del Centre Cívic de Santa Eugènia en dues franges horàries, una entre les 16:30h i les 18h, i l’altra de les 18h a les 19:30h.