La Comissió de Salut del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest matí que abans de començar el mes d'octubre s'hagi decidit quina serà la ubicació definitiva del nou l'hospital Josep Trueta. A part, abans de finalitzar el tercer trimestre de 2023 també es preveu la redacció del projecte constructiu. En tot cas, l'espai en el qual s'estava treballant fins ara per aquesta nova edificació correspon a uns terrenys situats entre Girona i Salt, a tocar de l'edifici de l'EUSES de la UdG i de l'hospital Santa Caterina. Tot i així, encara s'estan contemplant algunes opcions perquè les obres no acabin afectant algunes masies de la zona.

Els pressupostos de la Generalitat pel 2023, aprovats fa unes setmanes, ja contemplen dos milions d'euros per aquest nou espai sanitari. Tot i així, el projecte donarà el seu tret de sortida quan els ajuntaments de Girona i Salt posin els terrenys a disposició del Servei Català de la Salut.

La proposta per aquesta ubicació exacta del nou Trueta va ser impulsada per Ciutadans, amb l'objectiu d'evitar el retard en la construcció del futur hospital a causa d'un eventual litigi amb el tribunal d'expropiació forçosa si els propietaris de les masies afectades per la nova ubicació, les quals també estan catalogades com a edificis protegits, opten per aquesta via. De fet, alguns veïns s'han queixat per la construcció del nou hospital.

La diputada de la formació, Anna Grau, comentava que «és una necessitat constatada des de fa anys per a poder ampliar els serveis oferts i donar una millor atenció als ciutadans». La proposta de resolució parlamentària ha sigut aprovada amb 8 vots de CS, PSC, CUP, grup Mixt i Vox.