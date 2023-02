L’oposició de Girona forçarà un ple extraordinari sobre el Narcís Xifra

L’oposició de l’Ajuntament de Girona està negociant amb el govern municipal la convocatòria d’un ple extraordinari per demanar al Departament d’Educació que no s’elimini l’ESO de l’institut Narcís Xifra. El PSC va anunciar dimarts que presentaria una proposta als grups municipals per pactar la convocatòria d’un ple extraordinari per, posteriorment, presentar una proposta de resolució al Parlament que servís per evitar la desaparició d’aquesta línia d’ensenyament.

El ple tindria un únic punt de l’ordre del dia que serviria per demanar al govern de la Generalitat de manera unànime que el Pont Major continuï tenint l’ESO al barri. La necessitat que el text que es vol portar al Parlament tingui l’acord de totes les formacions és el que estaria retardant la decisió de convocar aquest plenari. Al llarg del dia d’ahir hi va haver multitud de contactes entre les diferents formacions per arribar a un consens previ per la redacció del possible document que primer s’aprovaria en aquest ple extraordinari i posteriorment es portaria a debat al Parlament. Amb el reglament a la mà, la suma de regidors de l’oposició favorable a aquesta convocatòria ja fa que legalment s’hagi de convocar aquest plenari, però la idea és que sigui una demanda de tot l’Ajuntament per presentar un document amb prou musculatura. Amb el reglament a la mà, ja es podria convocar la sessió però es vol pactar prèviament un document validat per tots Des de Guanyem Girona aquest dimecres mateix ja van anunciar que han arribat a un acord amb el grup socialista per impulsar aquest plenari extraordinari per tractar la problemàtica. Guanyem va recordar que la suma de regidors d’ambdues formacions supera el límit establert per a fer-ho. En concret n'hi ha prou amb una quarta part dels regidors. El PSC són 6 i Guanyem 6 més i el consistori està format per 27 representants. La candidata de Guanyem i membre del CEM, Queralt Vila, ha destacat que «la defensa de l’educació pública mereix transparència i consensos de ciutat» i ha indicat que «en el cas de la decisió de la Conselleria i de l’Ajuntament de tancar l’institut Narcís Xifra ve mancada d’ambdues». "No sentim que siguem Girona ni que la Girona institucional vetlli per nosaltres" «Malgrat tot, la posada en marxa d’una Formació Professional moderna, innovadora i forta al Pont Major és una bona notícia. El nostre grup considera però que és important mantenir l’ESO, en primer lloc, i fer possible també que hi hagi una Formació Professional de referència en aquest barri», proposava la portaveu Sílvia Paneque. Des que es va saber que el Departament vol eliminar l’ESO de l’institut Narcís Xifra hi ha hagut diferents reunions, protestes i comunicats de rebuig per una proposta que feia mesos que es treballava i que, pretén convertir el centre en un «referent» de la Formació Professional i també amb un ventall de batxillerats especialitzats.