L'Audiència de Girona ha rebutjat l'ingrés a presó sense fiança del professor de bateria de Quart que s'enfronta a 48 anys de presó per abusar sexualment de cinc alumnes entre els anys 2009 i 2020. L'acusació particular havia sol·licitat la mesura cautelar arran de la suspensió del judici, previst per a la setmana passada, per la vaga de lletrats de l'administració de justícia. A la interlocutòria, el tribunal de la secció tercera descarta que la "despatrimonialització" al·legada per l'acusació per la donació dels seus béns a l'exdona pel divorci incrementi el risc de fugida perquè ha consignat 50.000 euros per fer front a les indemnitzacions en cas de condemna.

L'advocat de l'acusació particular, Benet Salellas, va sol·licitar una vista per demanar l'ingrés a presó de l'acusat fins que el cas arribés a judici. Ho va fer després que la secció tercera suspengués el judici previst per a la setmana passada. La fiscal i la defensa, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, s'hi van oposar i van negar que la "despatrimonialització" al·legada per la representació de les víctimes incrementés el risc de fugida.

A la interlocutòria, de la que ha estat ponent el magistrat Ildefons Carol, el tribunal exposa que, a l'hora de valorar si el processat ingressava a presó fins al judici, hi ha dues qüestions fonamentals. La primera, que el jutjat d'instrucció "mai va ordenar" la presó provisional per a l'acusat i que, tot i això, "s'ha mantingut a disposició del tribunal, compareixent tants cops com ha estat crida i ha posat en coneixement de la sala els canvis de domicili".

L'altra és com afecta la causa la donació de les seves tres propietats a la seva exparella durant el divorci. El tribunal conclou que "no suposa cap hipotètic increment del risc de fugida que pogués existir". En relació a la "descapitalització" del processat, l'Audiència remarca que va ser fa tres anys i des d'aleshores "ha seguit a disposició del tribunal" i que la seva excònjuge ha consignat 50.000 euros al compte d'assignacions de l'Audiència per cobrir la totalitat dels diners que la fiscalia reclama en concepte de responsabilitat civil en cas de condemna.

"Inclús si el processat acabés essent condemnat al pagament d'un import superior -doncs cal recordar que l'acusació particular sol·licita 148.820 euros- el pacte sisè del conveni de divorci preveu que, amb el valor de les meitats indivises que ha adjudicat a la seva exparella, aquesta en respongués", recull el tribunal que resol que la petició de presó provisions "ha de ser desestimada" perquè "no ha variat la seva situació ni els riscos derivats de la mateixa".

La fiscalia sol·licita 43 anys de presó per al professor de bateria i l'acusació particular eleva la petició a 48. Les acusacions sostenen que el professor era un "afamat" professor de música que oferia classes particulars a joves i que es va prevaler de la relació de confiança i de l'admiració que despertava en els alumnes per perpetrar als abusos al soterrani de casa seva. Segons les acusacions, el professor s'anava guanyant la confiança dels alumnes i començava fent-los comentaris lascius, s'interessava per la seva vida sexual, els hi feia massatges o els hi ensenyava vídeos pornogràfics. Amb el pas del temps, i aprofitant-se d'aquesta relació d'ascendència, van començar els tocaments als genitals fins a les masturbacions o fel·lacions.

Arran de la primera denúncia interposada l'any 2019 i de l'aparició del cas als mitjans de comunicació, les mateixes víctimes es van organitzar en una xarxa de suport i més exalumnes el van denunciar. Finalment, anirà a judici acusat d'abusar sexualment de cinc exalumnes.