L'Ajuntament Girona ha aprovat el Pla de mesures d'eficiència energètica per als equipaments i dependències municipals. L'objectiu de tot plegat és fer front a la crisi climàtica i energètica, així com potenciar el canvi d'hàbits en l'ús d'energia. A la vegada, també es vol reduir la factura energètica municipal. El preu dels subministraments s'ha enfilat pels núvols a causa de la Guerra d'Ucraïna i l'any passat el consum dels equipaments municipals es va reduir en dos punts. Es va passar de 18,7 kilowatts l'hora el 2021 a 16,6 el 2022. Tanmateix, això no va fer que la despesa en electricitat incrementés. Ho fa fer un 40,9%. En aquest cas, el 2021 l'Ajuntament va pagar 2,5 milions d'euros, mentre que l'any passat va costar 4,1 milions.

Per tant, aquest Pla durà a terme una sèrie d'accions per combatre aquesta situació. La principal serà que en cada equipament municipal hi haurà una persona responsable que vetllarà pel compliment de les obligacions, prohibicions i recomanacions sobre l'estalvi energètic que es recullen en el document. Alguns exemples són limitar la calefacció a un màxim de 19 graus i l'aire condicionat a un màxim de 27, reduir el temps de funcionament dels sistemes de climatització, prohibir l'ús d'aparells addicions de calefacció o ventilació o aprofitar, en la mesura del possible, la llum natural.

A més, l'Ajuntament també té la intenció de contractar una persona assessora sobre energia perquè revisi tots els consums, ajusti potències, elabori les llistes de seguiment i control, i elabori un pla d'estalvi energètic municipal. Aquesta persona també haurà de donar suport en matèria d'eficiència energètica als serveis tècnics i estar en contacte i coordinació amb les persones responsables energètiques de cada equipament.

D'altra banda, el Pla també assenyla projectes prioritaris que permetin l'optimització energètica dels edificis. Entre altres, es troba la instal·lació d'energies renovables per a autoconsum, la substitució de làmpades convencionals per llums LED, les millores de l'aïllament de l'embolcall dels edificis i dels tancaments, la substitució de calderes de gas per calderes biomassa, l'avanç en l'ampliació de punts automatitzats i sectoritzats, la instal·lació de detectors de presència i de moviment en diversos equipaments, la millora dels sistemes de climatització d'alguns equipaments per altres de més eficients; la col·locació de persianes o làmines de protecció solar on es consideri necessari, l'organització de tallers de sensibilització i formació en aquest àmbit, la substitució de focus halògens dels pavellons i zones esportives per òptiques LED, i la instal·lació de panells reflexius.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, apunta que hi ha tres elements principals en aquest pla: reduir el canvi climàtic, respondre en l'augment del preu dels subministraments i donar exemple des de l'Ajuntament.

L'alcaldessa, Marta Madrenas apunta que aquest pla té tres elements diferents. Per una banda, destaca «el resultat de les diferents mesures que estem prenent per reduir el canvi climàtic, i per l'altra, també és una resposta a l'augment del preu dels subministraments, que ens obliga a estalviar i fer un bon ús energètic dels equipaments». Madrenas també té en compte un altre element «important» perquè creu que des de «l'Ajuntament hem de donar exemple en el consum responsable de l'energia i en polítiques de desacceleració del canvi climàtic».