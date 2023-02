L’Hotel de Sarrià retarda la reobertura pel mal estat de les seves instal·lacions

L’antic Hotel Nord Gironí, que canviarà de nom després que la cadena Ibis comprés l’establiment, té complicat obrir abans de l’estiu, la data prevista inicialment per la companyia. Segons explica el gerent i soci de l’empresa a Girona, Sergio Incocciati, s’han trobat «amb més problemes dels que esperàvem» i hauran de «començar des de zero». En tot cas, l’objectiu de la companyia continua sent obrir abans de l’estiu, però Incocciati no es mostra massa optimista en aquest sentit.

Ibis inverteix més de dos milions en l’Hotel Nord Gironí i li canviarà de nom L’antic Hotel Nord Gironí va tancar fa una mica més de deu anys, i amb el pas del temps l’edifici s’ha anat deteriorant. Per això, Ibis s’ha trobat amb què haurà de fer més reformes de les que pensava i també s’hi ha d’afegir que l’immoble ha estat saquejat en algunes ocasions. Incocciati apunta que s’han trobat amb molts tubs tallats perquè la gent ha entrat a robar cablejat de coure, un material molt valuós. A part, també s’han emportat diferent maquinària que hi havia. A més dels robatoris, també s’ha d’afegir les diferents demores amb les quals es troba Ibis. Primer, amb els proveïdors i empreses pel que fa a la construcció, ja que algun material tarda més del compte a arribar a causa de la Guerra d’Ucraïna. Un segon problema és amb l’Ajuntament de Sarrià de Ter, que segons el gerent d’Ibis també va lent amb els tràmits. En aquest sentit, l’alcalde del municipi, Narcís Fajula, explica que intenten «facilitar el màxim les diligències de la documentació», però que han de «seguir la normativa». L’Hotel Nord Gironí reobrirà el 2023, amb nou propietari, després de deu anys tancat En tot cas, Incocciati assenyala que Ibis ja ha donat el vistiplau pel nom de l’hotel, que serà el d’una marca associada amb l’empresa que encara no ha transcendit, i que l’establiment continuarà amb la façana blava. «És un edifici històric i s’ha de mantenir l’essència», apunta, mentre té entre cella i cella obrir aquest 2023 «sí o sí».