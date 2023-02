El ple extraordinari sobre el Narcís Xifra es farà en un màxim de 15 dies

L'Ajuntament de Girona celebrarà en un màxim de 15 dies el ple extraordinari per demanar al Departament d'Educació que no s'eliminin les dues línies d'ESO de l'institut Narcís Xifra. Per tant, l'alcaldessa, Marta Madrenas, ha de fixar la data de la sessió, com a màxim pel 3 de març. La data exacta no es farà esperar perquè només té quatre dies per fer-ho després que la petició de convocatòria hagi entrat al registre de l'Ajuntament aquest matí.

L’oposició de Girona forçarà un ple extraordinari sobre el Narcís Xifra La proposta, impulsada pel PSC, ha tingut un total de vuit signatures, una més de la necessària per forçar el ple. I és que l'article 70 del Reglament Orgànic Municipal detalla que per poder convocar la sessió extraordinària cal que hagi fet la sol·licitud «una quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de la Corporació». En aquest cas, el mínim del consistori gironí eren set signatures. Concretament, han firmat quatre dels sis regidors socialistes, també ho han fet tres dels sis de Guanyem i el regidor no adscrit, Daniel Pamplona. La moció que es portarà en el ple planteja tres punts. El primer, que l'Ajuntament mostri el compromís en mantenir les dues línies d'ESO a l'Institut Narcís Xifra i Masmitjà pel pròxim curs. El segon punt és desenvolupar un projecte per refermar la Formació Professional a la ciutat per tal de tenir una FP integral. Per últim, també es vol transmetre aquests acords al Departament d'Ensenyament de la Generalitat. En un comunicat, el PSC, a través de la regidora Bea Esporrín, assenyalava que la decisió de suprimir l'ESO al barri de Pont Major «és dolenta pels alumnes i per les famílies afectades». A més, detallava que «a posada en marxa d'una Formació Professional moderna i innovadora al Pont Major és una bona notícia i és compatible amb el manteniment de l'ESO». S’han presentat vuit signatures de les set necessàries: quatre del PSC, tres de Guanyem i la del regidor no adscrit En cas que el ple es convoqui en la data límit, el 3 de març, encara hi hauria un mínim marge perquè les famílies fessin després la preinscripció, però sempre a l'expectativa del que s'acabi aprovant durant la sessió i també del que decideixi el Departament d'Educació. La Generalitat detalla que la preinscripció en els cursos d'ESO s'ha de fer entre el 8 i el 20 de març, mentre que la matrícula serà entre el 20 i el 28 de juny.