Més de trenta vehicles de la marca Porsche participen aquest dissabte en un esdeveniment per conèixer les comarques gironines. Els inscrits a la Ruta Porsche Girona, procedents de diferents poblacions de l'Estat, gaudiran d'una jornada al volant que culminarà amb una garoinada a la Costa Brava.

El recorregut té el seu inici al Club Porsche Girona per situat al carrer Lingen de Salt, tot seguit passar pels coneguts revolts d'Anglès i ja encarar l'itinerari cap al Baix Empordà. La primera parada es fa a Cruïlles, on s'ha previst una aturada per fer una visita cultural pel poble. Aquí envoltats pel massís de les Gavarres, els participants a la ruta podran veure el llegat medieval, que inclou edificis com el monestir de Sant Miquel de Cruïlles o la Torre.

La cloenda

A continuació el trajecte es dirigirà cap al port de Llafranc, on es conclourà la jornada amb una garoinada oferta pel restaurant La Llagosta.

L'acte està organitzat pel Porsche Club 356 Espanya, una entitat que, des del 1997, es dedica a la promoció i l'organització d'activitats adreçades als fanàtics dels models clàssics d'aquesta escuderia i té la col·laboració de Segur Classic. Moltes d'aquestes accions estan centrades al model 356, que dóna nom al Club.