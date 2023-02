Concursos deserts: Un malson per l’Ajuntament de Girona

«Molts cops les empreses no gosen presentar-se a les licitacions d’obres per por a l’augment sobtat de preus». Són paraules del tinent d’alcaldia d’Urbanisme de Girona, Lluís Martí. La situació, derivada de la inflació producte de la guerra d’Ucraïna, està afectant molts ajuntaments que estan topant amb una burocràcia carregosa a l’hora de preparar nous contractes però també amb la inesperada dificultat de trobar empreses disposades a fer segons quins treballs. Licitacions similars que en el passat rebien multitud d’ofertes i permetien als consistoris rebaixar els diners que havia estimat destinar-hi, ara s’han de revisar els preus a l’alça amb l’esperança que captin la intenció d’alguna empresa.

La guerra està provocant un augment «espectacular» dels preus de determinats materials i del transport que està provocant que molts consistoris hagin de revisar els pressupostos dels contractes. Tot plegat provoca endarreriments en els projectes o que hi hagi concursos que queden deserts.

Les empreses es fan enrere perquè calculen que presentar-se als concursos públics i guanyar-los en un moment donat pot acabar «provocant-los pèrdues o un menor benefici de l’esperat» quan acaben executant els treballs, indica el regidor gironí. Lluís Martí fins i tot apunta que hi ha adjudicatàries que acaben renunciant a l’obra «perquè els preus canvien i no volen suportar més riscos o que prefereixen perdre la garantia» abans d’afrontar unes obres que poden acabar costant més que el que cobren de l’Ajuntament per executar els treballs.

Passera de Mas Ramada

A Girona hi ha diversos exemples que han topat amb aquest entrebanc. La reparació de la passera de Mas Ramada, que serveix per travessar el riu Onyar a darrere l’escola Sagrada Família, a l’Est de la ciutat, n’és un exemple. Els accessos a aquesta infraestructura es van malmetre pel temporal «Glòria», el gener del 2020, i la reparació es va fixar per uns 84.000 euros. Ara s’ha tornat a posar a concurs per un preu de sortida d’uns 100.000 euros amb l’objectiu de captar alguna empresa interessada.

Castell de Montjuïc

Un altre exemple, és la millora que es val fer a l’interior del castell de Montjuïc. Els treballs s’han licitat tres cops sense sort. El preu ha anat augmentant dels 133.061 euros el 2019, als 257.718 euros en un segon intent, fins als 309.304 euros del tercer cop. Ara s’ha mantingut el preu però s’han flexibilitzat alguns aspectes tècnics perquè hi hagi un ventall major de possibles interessats.

Motors del Teatre Municipal

Recentment, l’Ajuntament també ha sabut que el concurs per adquirir i substituir dotze motors elevadors espatllats de l’escenari del Teatre Municipal no tingut cap oferta. El pressupost màxim que tenia reservat l’Ajuntament era d’uns 112.000 euros que ara s’haurà d’incrementar per assegurar el funcionament de l’equipament cultural. La resposta de l’Ajuntament davant la pregunta d’aquest diari pel resultat d’aquest concurs públic és notòriament de frustració: «Com ha passat en altres licitacions, els preus dels components han pujat, per tant hem de revisar els preus de la licitació».

Central del Molí

Hi ha altres exemples que han desembocat en revisions de preus, tot i que només en la part final, l’augment del pressupost està vinculat a la inflació i la guerra d’Ucraïna. Un de cridaner és la reforma de l’edifici de la central del Molí, entre els carrers Santa Clara i Perill. Els treballs per reformar l’immoble planegen pels despatxos de l’Ajuntament des del 2015. Inicialment, s’hi havia projectat un centre cívic i un casal d’avis i l’import era de 874.357,53 euros. Quan l’empresa adjudicatària feia un mes que hi treballava va fer fallida. L’Ajuntament va reconvertir el projecte i va decidir situar-hi les oficines dels serveis econòmics de l’Ajuntament. Els nous treballs es van adjudicar per 1.025.801 euros a finals del 2018. Quan la constructora havia fet el 27% del projecte amb un retard considerable, l’Ajuntament va decidir resoldre el contracte a l’empresa però es va iniciar un litigi per diverses vies.

Recentment, el govern ha aprovat un nou projecte que ja puja a 1.567.515,77 euros i que inclou les tasques per aconseguir una millora acústica de l’edifici però també té en compte els nous preus dels materials. Encara però, no ha sortit a licitació.

Coberta de la pista de Fontajau

Un altra obra que va quedar deserta en dos intents i que ara s’ha aprofitat per ampliar el projecte és la coberta de la pista poliesportiva del barri de Fontajau . La primera licitació tenia un pressupost de 550.092 euros però l’adjudicatària no va poder fer front als treballs i va abandonar amb només el 15% executat. Es va refer el projecte i en la segona ocasió el preu va ser de 518.463 euros però l’adjudicatària va renunciar en constatar que el preu de les columnes que havia d’instal·lar s’havia multiplicat per deu.

Ara, la intenció és modificar tot el projecte, amb una teulada de la pista plana -abans tenia curvatura- i on s’hi posaran plaques fotovoltaiques.