La segregació escolar ha baixat entre un 17,9 i un 41,6% a les escoles i instituts de Salt, segons l'informe del Síndic de Greuges que compara la situació els cinc darrers cursos. L'estudi situa la població entre els deu municipis de més de 5.000 habitants amb millor tendència entre els cursos 2018/2019 i 2022/2023. L'índex de dissimilitud (el barem que es fa servir per mesurar la segregació) reflecteix que a Salt, on tots els centres educatius són de màxima complexitat, s'ha reduït del 0,39 al 0,32 a infantil i primària i del 0,36 al 0,21 als instituts. El regidor d'Educació, Fermí Cunill, sosté que les xifres evidencien els esforços abocats per garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat tot i quedar camí de millora.

L'informe del Síndic de Greuges, que parteix de dades del Departament d'Educació, analitza la segregació als centres escolars. A l'hora de mesurar si l'alumnat vulnerable i el no vulnerable es reparteix de manera desigual, l'indicador que pren de referència és l'índex de dissimilitud.

Aquest barem pren valors o bé del 0 a l'1, o bé del 0 al 100%. S'interpreta com el percentatge d'alumnat que caldria redistribuir entre escoles i instituts per garantir un equilibri entre aquell que és vulnerable i el que no ho és. És a dir, quan més tendeixi a 1 o a 100%, més segregació hi haurà entre els centres d'un mateix municipi o ciutat; i per contra, quan s'apropi més al 0, més equilibri.

L'últim informe del Síndic de Greuges analitza la segregació al llarg dels últims cinc cursos (inclòs el 2022/2023). En el cas de Salt, conclou que mentre l'índex de dissimilitud a les escoles d'infantil i primària era del 0,39 al curs 2018/2019, ara ha passat a ser del 0,32. Això suposa una reducció del 17,9%. En el cas dels instituts i centres de secundària de Salt és on hi ha hagut una millora de la distribució equitativa més accentuada situant la reducció en el 41,6%. En concret, s'ha passat del 0,36 al 0,21.

A més, l'informe del Síndic situa Salt entre els deu municipis de més de 5.000 habitants de Catalunya "que més han millorat a nivells de segregació escolar". El regidor d'Educació de Salt, Fermí Cunill, ha subratllat que aquestes dades reflecteixen que els esforços abocats en la cohesió i a garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats per a tots els infants saltencs estan tenint resultats: "Les dades demostren que anem per bon camí a l'hora de treballar en el fet de donar les màximes oportunitats als alumnes del municipi. No vol dir que no tinguem feina a fer però també ens anima a veure que les accions que estem desenvolupant van per bon camí".

Pla Educatiu

El regidor recorda que l'any 2018 el ple de Salt va donar llum verda al Pla Educatiu, que dissenyava estratègies fins al 2025 i perfilava fins a 111 accions concretes. El pla pivota en tres principis concrets: trencar les lògiques de la segregació escolar i social per assolir l'èxit educatiu, l'Educació 360 (a temps complet i que abasta també el temps fora de l'aula) i Salt com a vila acollidora.

Cunill assenyala, però, que cap projecte tindria resultats sense comptar amb la complicitat entre les institucions, la comunitat educativa, les famílies i agents socials del municipi. En aquest sentit, ha exposat que a Salt existeix aquesta vinculació a l'hora d'impulsar accions, com ara treballar el "fora escola" desplegant un ventall d'extraescolars "de qualitat" per a tot l'alumnat.

Segons el regidor, l'informe del Síndic també contribueix a trencar estereotips negatius al voltant de Salt: "És una gran lluita perquè encara a hores d'ara quan surt Salt a vegades es relaciona amb missatges no prou positius. Jo crec que estem demostrant que tots els centres educatius són de màxima qualitat, que tenim professors i mestres amb un compromís brutal i amb projectes educatius molt engrescadors".

La directora de l'escola El Gegant del Rec, Carme Gutiérrez, ha remarcat que, a banda de comptar amb un claustre molt implicat en el projecte, també és imprescindible el vincle amb les famílies: "Entre les mateixes famílies tenim persones molt arriades que s'ajuden les unes amb les altres i això també beneficia els infants i les famílies que puguin venir a mitjan curs".

De fet, a les escoles de Salt hi sol haver matrícula viva i, segons explica Gutiérrez, tenen desplegats mecanismes que contribueixen molt a facilitar la integració en el dia a dia de l'escola com ara l'aula d'acollida, la presència de traductors o la figura de l'alumne-guia que s'encarrega d'acompanyar els alumnes que s'incorporen perquè s'adaptin amb més facilitat a la quotidianitat a les aules.