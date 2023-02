L’Estació Espai Jove acollirà la quarta edició de la Fira d’Entitats de cooperació internacional aquest dimecres, dia 22 de febrer, de les 17 a les 20 h. L’objectiu principal de la jornada és crear xarxa entre les persones joves participants i les diferents entitats, procurant així que puguin conèixer en primera persona el funcionament, les destinacions i els projectes de cada organització.

"La Fira d’Entitats és un espai de relació, coneixement i trobada per les entitats i persones joves en temes de cooperació internacional. Aquest és un projecte consolidat i una aposta de la regidoria de Joventut perquè ens permet donar a conèixer els projectes de les entitats i que el jovent tingui l’oportunitat de participar-hi", assegura la regidora de Joventut de l’Ajuntament de Girona, Annabel Moya.

El format de la fira, horitzontal i proper, està pensat perquè el públic pugui moure’s lliurement per l’espai i compartir inquietuds, dubtes i experiències amb les diferents entitats, com també entre les diferents persones que han fet o volen fer estades a l’estranger. La jornada està coorganitzada pel Servei de Mobilitat Internacional per a joves de l’Ajuntament de Girona i la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i l’Alt Maresme.

Les participants

Aquesta quarta edició comptarà amb la participació de 9 associacions. En concret, amb Eccit, entitat amb projectes a diferents indrets del Mediterrani; Servei Civil Internacional, un moviment internacional que treballa per la cultura de la pau, la justícia global i la transformació social; Setem i Cocat, dues organitzacions especialitzades en camps de treball internacionals i voluntariat; Soarpal, una entitat d’Arbúcies que treballa en projectes de cooperació amb Nicaragua; Children of Africa, una ONG que lluita per millorar l'educació, la salut i l'autonomia a pobles rurals de Kènia; l’associació Azahara, vinculada amb accions de cooperació al Marroc; Dagua ONGD, una associació amb projectes educatius i de salut a la ciutat de Buenaventura (Colòmbia), i NouSol, centrada en cooperació internacional en àmbits com ajuda humanitària, sensibilització, camps de treball, voluntariat i turisme responsable.

Assessorament

Com en les anteriors edicions, l’entrada és lliure i gratuïta per a tothom. Durant la jornada, l’equip tècnic de L’Estació Espai Jove també assessorarà les persones joves que tinguin intenció de viure una experiència de mobilitat internacional. Per la seva banda, la Coordinadora d'ONG Solidàries també donarà a conèixer la tasca de la seva entitat.

Des de fa anys, la Coordinadora d'ONG Solidàries i L’Estació Espai Jove informen i promocionen les estades solidàries conjuntament a través de tallers i activitats. Tanmateix, des del 2020 destaca la Fira d’Entitats que cada any acull un centenar de joves amb ganes d’explorar opcions de voluntariat internacional.