Els habitatges de Salt que tenen bonificació d’IBI i s'han cedit a l'Oficina Local d'Habitatge han pujat un 19,5% en només un any. Actualment, en són un total de 194, quan l’any passat n’eren 156. A més, en el ple que s'ha celebrat aquesta tarda, l’Ajuntament ha resolt les bonificacions del 50% de l’IBI per a l’exercici de 2023 pels pisos cedits a l’Oficina Local d’Habitatge i pels pisos llogats a estudiants. Un punt que ha estat aprovat per unanimitat. I és que l’estiu passat es va doblar el número d’habitatges destinats als estudiants, i es va passar de quatre el curs 2021-2022 a vuit aquest curs actual.

Tot i que aquestes dades que confirmen una tendència a l’alça, el Sindicat de l’Habitatge de Salt s'ha concentrat davant l’Ajuntament abans del ple per mostrar el seu rebuig a la situació que viu el municipi quant a emergència habitacional. A més, també ha criticat al consistori, perquè segons el sindicat porta a terme poques accions per ajudar a les famílies que viuen sense llum ni aigua. En concret, reclamen habitatges socials, comptadors per tenir llum i aigua i el «racisme immobiliari», ja que afirmen que els neguen el padró. A part, també se senten amenaçats pels grans tenidors i demanen que s’expropiïn els pisos buits que siguin seus.

«Nosaltres volem pagar un lloguer, però necessitem facilitats. Ara no ens queda cap altra opció que ocupar un pis» Fatou Jaiteh - Membre del Sindicat de l'Habitatge de Salt

La membre del Sindicat de l’Habitatge de Salt, Fatou Jaiteh, apuntava que «els pisos de lloguer són molt cars» i que per això demanen un lloguer assequible. També «reclamem comptadors», ja que actualment no disposen de llum ni aigua, «amb moltes famílies amb nens», deia Jeiteh. «No ens queda cap altra opció que ocupar un pis», lamentava, tot i que «nosaltres volem pagar un lloguer, però necessitem facilitats».

A banda de tot això, el sindicat també afirma que s’han pogut aturar tots els desnonaments que hi havia previstos per aquest mes de febrer, sigui per la vaga o pels treballs previs que es van fer. Tot i així, també critiquen haver rebut una multa de 2.400 euros per haver anat a la seu de Banc Sabadell a reclamar aturar un desnonament.

La setantena de persones concentrades fora l’Ajuntament abans i durant el ple han pressionat per poder entrar a la sessió. Finalment, algunes de les persones van entrar de forma pacífica. Davant aquesta situació, el consistori respon afirmant que sempre s’han activat tots els protocols en cas de desnonament i es busquen solucions d’emergència. A més, apunta que des de l’Oficina Local d’Habitatge s’ha ajudat a tramitar amb els bancs 162 peticions de lloguer social, que estan pendents de resolució del constitucional, i que durant la pandèmia es van posar 14 comptadors solidaris a famílies vulnerables. També assenyalen que un informe del Síndic de Greuges de Catalunya lloa les polítiques d’habitatge que es fan al municipi.