L’Ajuntament de Salt estudia diferents escenaris de cara a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig pel que fa als col·legis electorals. Ja hi ha una proposta sobre la taula que s’ha tractat amb tots els grups polítics a la Junta de Portaveus, i ara s’estan mirant les diferents opcions i possibilitats. Segons explica l’Ajuntament, encara no hi ha cap decisió definitiva, però el PSC ja ha tret un comunicat exigint que no es tanquin dos col·legis electorals. Es tracta de l’Escola Silvestre Santaló i l’Escola Veïnat, que ja fa molts anys que funcionen com a seus electorals i només es van tancar en les eleccions del Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 com a mesura preventiva per la pandèmia.

En tot cas, els socialistes exposen que l’abolició d’aquests dos col·legis electorals «als veïns de la Massana i gran part del barri Centre a traslladar-se 20 minuts a peu per a exercir el seu dret al vot, i als del Veïnat a cercar una aula dins la Coma Cros per a fer-ho». D’aquesta manera, tancar aquests dos col·legis «dificultaria l’exercici del dret al vot dels ciutadans dels barris afectats i perjudicaria la seva participació en els processos electorals».