La carretera d’accés al Santuari dels Àngels des de Girona i Quart (GIV- 6703) estarà tres setmanes tallada al pas de vehicles de motor i bicicletes perquè s’hi estan fent obres per rehabilitar el paviment asfàltic. Segons ha informat la Diputació, el vial està tallat des de l’alçada de la fàbrica Bicentury fins a l’encreuament situat a cent metres del santuari. Són, per tant, uns deu quilòmetres. La restricció, a banda del santuari, també afecta els diferents negocis que hi ha a peu de carretera i als masos que hi ha en alguns disseminats.

En concret, s’hi executaran obres de rehabilitació superficial del ferm amb propietats fonoabsorbents. Els treballs consistiran en l’estesa d’un paviment asfàltic de 3 centímetres i la posterior restitució de la senyalització horitzontal. L'alternativa La restricció de pas afecta els dies laborables i en un horari constant: de les vuit del matí a les sis de la tarda. Durant aquest horari l’alternativa és accedir als Àngels o baixa de les Gavarres utilitzant la xarretera de Sant Martí Vell i Madremanya. Al punt del tall hi ha diversos rètols informatius que alerten de la prohibició de circular per la carretera, les condicions per fer-ho i les alternatives. Des de fa unes setmanes, al ferm s’hi havien fet diferents senyalitzacions que indiquen els llocs concrets on s’havia d’actuar.