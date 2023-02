El cablejat de la façana continua penjant a l’antic Cinema Modern després d’un any i mig de l’estrena de la seu de l’Oficina de les Arts. Guanyem ja va recriminar el passat estiu l’estat de la instal·lació elèctrica i telefònica de l’edifici i ara torna a carregar contra l’equip de govern afirmant que és una situació «precària i perillosa» pels veïns del carrer Nou del Teatre i per totes aquelles persones que passen per davant l’immoble.

En aquest sentit, l’alcaldable de la formació, Lluc Salellas, recordava en l’últim ple que «una instal·lació així no estaria permesa en cap edifici de la ciutat i no pot ser que l’Ajuntament de Girona permeti que dinou mesos després un equipament públic es mantingui en aquestes condicions». En aquest sentit, Salellas lamentava que la gestió del consistori ha estat «poc eficient» i considerava que «la nova vida del Modern ha estat marcada per la improvisació». La reclamació de Guanyem ha coincidit amb la recomanació que fa la Defensora de la Ciutadania respecte a la situació del cablejat. En una resolució del 7 de febrer, Marta Alsina exposa que «s’entén que si qualsevol particular que hagués fet unes obres i hagués deixat els cables penjant a la via pública, en la mateixa situació que estan els de la façana del cinema Modern, infringint la normativa, hagués estat advertit i sancionat», afegint que «l'administració pública no només ha de vetllar pel respecte de les lleis sinó que és la primera obligada a complir-les».