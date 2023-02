Raquel Robert i Rubio serà la segona de la llista d'ERC a Girona en les eleccions municipals que se celebraran el pròxim 28 de maig. Robert, de 47 anys, és actualment la directora dels Serveis Territorials d'Hisenda i Economia a Girona. La candidata apuntava que el projecte de la formació «és el que millor representa la renovació, la modernitat i aquesta marxa més que Girona mereix i necessita».

Robert, també afirmava que «és indispensable enfortir pilars fonamentals com el model econòmic». A més, «treballaré de valent i faré tot el que estigui a les meves mans per millorar les condicions de vida de la nostra ciutadania», remarcava, i afegida que «Girona em fa sentir molt orgullosa i té el potencial per brillar encara més».

«Treballaré de valent i faré tot el que estigui a les meves mans per millorar les condicions de vida de la nostra ciutadania» Raquel Robert - Segona de la llista d'ERC a Girona

Pel que fa aestudis, Raquel Robert és diplomada en Ciències Empresarials, llicenciada en administració i direcció d'empreses i llicenciada en relacions públiques i publicitat. Professionalment, compta amb experiència en el món de l'empresa com a directora d'administració i adjunta a la direcció del Grup SERHS, com a adjunta de direcció i responsable de projecte de canvi organitzatiu i informàtic de Frit Ravich, i com a auditoria comptable a KPMG. A banda de tot això, també ha estat professora associada a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona i ha fet col·laboracions puntuals amb altres universitats catalanes.

L'alcaldable d'ERC a la ciutat, Quim Ayats també assenyalava que «volem posar una marxa més i fer-ho de la mà del millor equip possible, un equip transversal, amb experiència de gestió i preparat per liderar el rumb de la ciutat». Ayats assegurava que «per reimpulsar Girona ens cal gent com la Raquel Robert, per treballar conjuntament per potenciar un model econòmic competitiu, modern, sostenible i preparat pels reptes del present i del futur. Per garantir i millorar la qualitat de vida dels gironins i gironines».