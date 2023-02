Un bar de Salt ha estat víctima d’un robatori aquest cap de setmana. Els lladres van entrar al local, situat al carrer Montserrat Roig, la matinada de dilluns trencant el vidre de la porta amb una pedra i un embornal. Un cop a dins, cap a dos quarts de tres de la matinada, van trencar l’ordinador i la caixa registradora, tirant els aparells per terra, i es van endur els diners que hi havia a dins, segons ha explicat el responsable del bar La Forca, Pep Rafart. També van remenar un calaix on hi havia algunes monedes. Tot plegat, suma uns 600 euros. La pedra va quedar a la vorera que hi ha davant de l’establiment.

El propietari ha explicat que van sonar les alarmes però que els lladres van tenir temps de fugir després de l'assalt. Rafart indica que el seu establiment és només un dels que hi ha a la zona que està patint robatoris les darreres setmanes. Altres robatoris També explica que té el negoci des de fa unes dues dècades i que els lladres hi han entrat dotze cops. Els darrers dos anys, ha patit tres robatoris, lamenta.