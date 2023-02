La Policia Municipal de Girona va denunciar, durant el 2022 , un total de 1.373 persones que consumien alcohol a la via pública i causaven molèsties al veïnat. És una xifra que augmenta en un 41,4% respecte a les denúncies de la mateixa tipologia que es van fer l’any 2021. En aquest cas, en van ser 804. De fet, el número no ha fet més que pujar en els últims anys, el que es pot atribuir a un major control dels agents policials, i a més queixes veïnals, en les diferents zones de la ciutat on hi ha una tendència més elevada que es facin els anomenats botellots.

Amb la renovada ordenança de Civilitat, que va ser aprovada en un ple municipal ara ja fa una dècada, es prohibia, explícitament, el consum d’alcohol al carrer. L’Ajuntament ja va exposar al seu dia que seria inflexible a l’hora de lluitar contra aquestes actituds i va anunciar multes d’entre 50 i 150 euros - fins a 300 en el cas de menors-. Aquesta nova normativa, encara vigent, també contempla que els menors no puguin beure o fumar a la via pública, igual que exposa sancions de fins a 1.000 euros per aquells establiments que venguin alcohol a menors.

En tot cas, l’Ajuntament sí que autoritza el consum d’alcohol a la via pública en comptades ocasions. És el cas, per exemple, de les Fires de Sant Narcís i també de les festes dels diferents barris de la ciutat, entre d’altres, sempre i quan aquestes persones siguin majors d’edat i consumeixin en un lloc pròxim a l’esdeveniment, com és el cas de la Copa durant Fires.

Amb l’ordenança de 2012, els agents han incrementat la vigilància i tenen diferents indrets de la ciutat controlats

Amb el pas dels anys, la Policia també ha anat detectant millor els sectors on es produeix consum d’alcohol al carrer. Segurament per això hi ha hagut més denúncies, ja que el 2018 en van ser poc més de 200, mentre que el 2020 ja en van ser 601. Per tant, amb només dos anys la xifra s’ha duplicat, tenint en compte també que el 2020 va estar marcat per la irrupció de la pandèmia.

Més habitual en joves

Diferents llocs on els agents ronden més sovint per impedir que es facin «botellons» és a indrets com el parc de la Devesa, el parc Jordi Vilamitjana al barri de Can Gibert del Pla, la plaça de Ciutat de Figueres al barri de Montilivi, o diferents indrets del Barri Vell. Tot i així, també se’n poden trobar en altres llocs , com és el cas del parc Central.

Habitualment, les persones denunciades solen ser joves, la majoria majors d’edat. De fet, al llarg de l’any hi ha èpoques on s’incrementa el volum de denúncies a causa d’aquests «botellons». L’inici del curs acadèmic, amb l’arribada d’estudiants a la ciutat, n’és un exemple, però també un cop aquests han acabat els exàmens a la universitat, i durant esdeveniments puntuals, com els carnestoltes o Setmana Santa.