ERC proposa que tots els equipaments municipals de Girona tinguin plaques solars amb l'objectiu d'avançar cap a la «transició energètica». Aquest matí, l'alcaldable de la formació, Quim Ayats, juntament amb la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, han visitat el Mercat Municipal del Lleó, actualment, l'única instal·lació municipal que compta amb plaques fotovoltaiques.

L'augment en la factura de la llum, derivat de la Guerra d'Ucraïna, ha fet la guitza «a moltes famílies i empreses, però també a les administracions», apuntava Ayats. De fet, l'Ajuntament va pagar 2,5 milions d'euros el 2021, mentre que l'any passat en va pagar 4,1 milions, tot i que el consum municipal es va reduir uns dos punts. L'alcaldable d'ERC, afirmava que amb la instal·lació de les comunitats energètiques Girona es podria estalviar «fins a 2,3 milions anuals» i que la inversió per col·locar les plaques solars estaria amortitzada en un període «d'entre sis i deu anys».

A part del Mercat del Lleó, Ayats assenyala que hi ha tres equipaments que «properament» tindran plaques solars. Es tracta dels pavellons de Vila-roja i Font de la Pólvora, i també les instal·lacions de Palau. Tanmateix, «no pot quedar aquí i hem d'arribar a tots els equipaments municipals». A més, destaca que «aquest pla ha d'anar acompanyat d'un altre perquè les comunitats energètiques es puguin posar a disposició de les famílies més vulnerables». La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, també explicava que «estem en un moment importantíssim, estem en una revolució, estem en una transició ecològica i una d'aquestes és la transició energètica».

Propostes d'altres formacions

ERC s'uneix així a altres propostes per avançar cap a la transició energètica que han fet fa pocs dies altres formacions. En l'últim ple municipal, el PSC va presentar una moció per posar en marxa una comunitat energètica a Girona amb la finalitat d'impulsar un pla municipal per a la producció i consum d'energia renovable. En aquesta mateixa sessió s'havien d'aprovar les inversions pel 2023, cosa que finalment no es va fer perquè l'equip de govern no va tenir el suport necessari. En tot cas, Guanyem havia proposat tres aspectes per aprovar aquest punt, i un d'ells era la instal·lació de plaques solar a dos equipaments municipals, l'Auditori i l'Escola de Música.