Un gironí aconsegueix cancel·lar un deute bancari de prop de 40.000 euros

Un veí de Girona ha aconseguit la cancel·lació d’un deute de 39.618 euros gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat. El jutjat de Primera Instància 1 de Girona ha declarat ha exonerat l’afectat, que va contraure el deute arran de l’adquisició i posterior reforma d’un pis.

El matrimoni va hipotecar-se perquè l’habitatge necessitava reformes, i durant aquest temps van tenir tres fills. Al cap d’uns anys es va divorciar, i les seves despeses van augmentar, fins que va arribar a una situació d’insolvència. Tot plegat en un període d’uns deu anys on els problemes es van anar acumulant. «Va arribar a un punt que ni podia pagar els deutes ni tampoc satisfer les seves despeses bàsiques», explica Antoni Galve, director del Departament Jurídic del despatx Repara tu Deuda, que ha dut el cas.

El perfil de persones que passen per un procés de cancel·lació de deute és molt variat, segons assegura Galve, però és habitual que es tracti de «gent que inicia negocis que no surten bé, o bé d’una persona avaladora d’un préstec hipotecari que resulta impagat i que n’ha d’assumir el deute». A la província de Girona, molts afectats han patit els estralls per culpa de la pandèmia i de la inflació de preus.

«És habitual que ens trobem amb gent normal assalariada que adquireix una despesa quotidiana, com ara tenir fills, i que veuen com les despeses augmenten mentre que els ingressos no», sosté el lletrat. Una despesa extra pot suposar l’inici d’un endeutament progressiu, que en molts casos provoca una bola de neu que es va fent més i més grossa amb els anys.

En aquest cas, el procediment s’ha resolt en un termini d’un any. Galve indica que ha estat un procés «àgil», ja que la reforma de la Llei Concursal ha informatitzat els tràmits, facilitant els procediments. A més, afegeix que en els casos de gent que no té béns a liquidar, els processos poden durar uns tres mesos.

Pel que fa a la vaga de lletrats de l’Administració de Justícia iniciada fa un mes a l’Estat, l’advocat indica que tot i que ha alentit una mica els casos, «no és dels processos més afectats, perquè pràcticament no fem vistes».

Requisits de l’exoneració

Per tal de poder beneficiar-se d’una exoneració de deute, cal complir amb diversos requisits, entre els quals demostrar que s’ha actuat de bona fe. Hi poden optar deutors tan físics com empresaris, i es tenen en compte els antecedents penals dels últims 10 anys, ja que no poden haver estat condemnats per delictes socioeconòmics. A més, com a màxim el deutor pot tenir un deute de 5 milions d’euros. Abans d’anar per la via judicial, la llei obliga les parts a fer una mediació prèvia amb els creditors, que la majoria de vegades acaba sense acord i és titllat pels advocats com un «pur tràmit».

Un cop superat aquest punt, el deutor inicia una sol·licitud de concurs, i si té patrimoni el liquida per pagar part del deute. La resta queda exonerat amb una sentència judicial. Un cop emesa la resolució, el despatx gestiona la sortida dels afectats als fitxers de morosos i les publicacions de la sentència als butlletins oficials.