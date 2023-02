Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el dia 20 de febrer un home de 43 anys, com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació.

El dia 20 de febrer, els mossos van tenir coneixement que dos nois que anaven pel carrer del Carme de Girona van ser abordats per un individu que els va fer entrar al cementiri, els va agafar el telèfon i els va obligar a seguir-lo fins a Font de la Pólvora per retornar-los el terminal. L’home els va intimidar amb una navalla fins que els nois, veient que no recuperarien el telèfon, van decidir fugir del lloc.

Gràcies a la geolocalització del telèfon, els agents van poder localitzar l’autor del robatori i detenir-lo al carrer Rajolers, al costat del parc del Migdia. En l’escorcoll, els agents van localitzar l’aparell i la navalla.

Assalt a un taxista

Es dona el cas que dos dies abans un taxista va denunciar que un client li va sostreure amb violència el telèfon mòbil i els diners quan es va negar a pujar-lo al barri de Font de la Pólvora.

La unitat d’investigació va fer gestions per esbrinar l’autoria i el dia 20 es va confirmar que l’autor dels dos robatoris violents era la mateixa persona.

El detingut a qui li consten nombrosos antecedents, va passar el dia 20 de febrer a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona, qui va decretar el seu ingrés a presó.