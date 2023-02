L'Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona (UdG) ofereixen des d'aquest mes de febrer atenció en salut emocional a l'alumnat universitari. Ho fan des de l'Espai Salut del Campus de Montilivi, que ja des del 2022 atén i tracta temes relacionats amb la salut afectiva i sexual i els consums que poden derivar en addicció. La regidora de Salut de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau, ha explicat que la decisió d'habilitar aquest servei s'ha pres perquè "després de la pandèmia, han augmentat els riscos en la gestió emocional de la gent jove" i es vol oferir als estudiants "eines que els serveixin per gestionar els problemes de salut emocional".

Per la seva banda, la vicerectora de Territori i Compromís Social de la UdG, Sílvia Llach, ha afegit que "la salut comunitària és un repte global, i les aliances amb entitats i administracions ajuden a sumar esforços per aconseguir-la". En concret, ha detallat que "a la universitat, hi ha d'haver un espai i unes persones per atendre les necessitats dels joves".

Aquest acompanyament es proposa amb un format d'intervenció breu, per millorar el benestar emocional de les persones joves. Alguns motius de consulta són la gestió de l'ansietat i l'estrès amb els exàmens, les dificultats en les relacions interpersonals o la gestió i la regulació emocional. Si es detecta un problema greu o més específic, els i les joves són derivats als serveis especialitzats corresponents.

Espai Salut

Cada setmana, professionals del Centre Jove de Salut de l'Ajuntament de Girona es desplacen fins a aquest 'Espai Salut' del Campus de Montilivi de la UdG per oferir el servei. L'any passat, es van fer 60 visites a 17 estudiants, per temes relacionats amb consums i addiccions i es van atendre 13 persones en 22 visites, per consultes sexuals.

També dins d'aquest conveni s'han dut a terme dues píndoles formatives en format virtual per penjar a les xarxes de l'Ajuntament de Girona i de la UdG. Els temes abordats han estat la higiene menstrual i les addiccions a pantalles.