L’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona ofereixen atenció en salut emocional a l’alumnat universitari a l’Espai Salut del Campus de Montilivi. La iniciativa es va posar en marxa el gener, tot i que en aquest punt, des de l’any passat, es fan atencions per tractar temes relacionats amb la salut afectiva i sexual, així com els consums que poden derivar en addicció de les persones estudiants.

L’acompanyament es proposa a partir d’un format beure d’intervenció, per millorar el benestar emocional de les persones joves. Entre altres, s’atenen consultes d’estudiants amb diferents trastorns, com ansietat o estrès durant el període d’exàmens, però també sobre les dificultats en les relacions interpersonals o la gestió i la regulació emocional. Els estudiants són tractats per professionals del Centre Jove de Salut de l’Ajuntament, que es desplacen cada setmana fins al Campus de Montilivi de la UdG per realitzar aquest servei d’atenció. En cas de detectar-se un problema greu o més específic, els joves són derivats als serveis especialitzats corresponents.

Al llarg de l’any passat es van fer seixanta visites a disset usuaris pel que fa a l’àmbit de consums i addiccions. Al mateix temps, també se’n van fer vint-i-dues a un total de tretze persones pel que fa a l’àmbit de la sexualitat.

«Després de la pandèmia han augmentat els riscos en la gestió emocional de la gent jove, que ha patit especialment les conseqüències del confinament precisament en el moment de fer el pas a l’edat adulta. Per això creiem que cal potenciar aquest servei precisament allà on hi ha més joves, que és en la universitat, per oferir-los eines que els serveixin per gestionar els problemes en aquest àmbit. El Pla de Salut que vam aprovar ja tenia una línia en la salut emocional, i amb aquest recurs esperem poder ajudar a joves que ho necessitin», afirmava la regidora de Salut de l’Ajuntament de Girona, Eva Palau.

Per la seva banda, la vicerectora de Territori i Compromís Social de la UdG, Sílvia Llach, ha manifestat que «la universitat ha d'estar connectada amb els agents territorials en tota la seva activitat. La salut comunitària és un repte global, i les aliances amb entitats i administracions ajuden a sumar esforços per aconseguir-la. A la universitat arriben persones joves que inicien una etapa nova de la seva vida, i tenen necessitats de salut de tot tipus. Hi ha d'haver un espai i unes persones per atendre-les, i els acords amb els professionals que ja ho fan habitualment és un molt bona opció per fer aquesta atenció i acompanyament».