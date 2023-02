El període de la Quaresma va donar ahir el seu tret de sortida i Girona proposa un seguit d’activitats, innovadores i més tradicionals, pròpies d’aquesta època de l’any. Com és habitual, la programació prèvia a la Setmana Santa a Girona està organitzada per la Junta de Confraries.

Una de les novetats és un cicle musical que tindrà lloc a la Capella de Sant Lluc, amb el primer concert que serà dissabte, amb l’actuació de la cantautora Mireia Espelt, que presentarà el seu disc Elegia. El dia 18 de març serà el torn de l’artista Oksana Slyvka, que presentarà Llum del món, i el dia 25 de març, la coral de l’Empordà representarà l’obra Diàleg de passions, amb música de Bach i textos adaptats de la Passió de Verges.

A part, la programació també té actes més típics, com el Viacrucis, que es farà cada diumenge de Quaresma al camí de les Creus. Això durant els primers cinc diumenges -del 26 de febrer fins al 19 de març-. Mentrestant, el cinquè i últim diumenge, 26 de març, es farà a la Catedral. També el dissabte 11 de març es repetirà la caminada nocturna al camí de les Creus destinada a públic infantil i juvenil. A partir d'un joc de descobriment de l’entorn, es donarà a conèixer aquest indret i el seu significat.

La regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Cedacers i Hervàs,remarca que «la Setmana Santa forma part del patrimoni religiós i cultural de la ciutat» i, per aquest motiu, agraeix «el compromís i el treball incansable durant tot l’any per part de totes les confraries amb l’organització de la programació, així com la col·laboració dels voluntaris i voluntàries per fer-la possible».

La resta d’activitats de la Setmana Santa a la ciutat es donaran a conèixer en les pròximes setmanes, amb la presentació del programa complet de la Setmana Santa i de l’Exposanta. Properament, també s’oferirà material pedagògic a les escoles de la ciutat i als centres de catequesi perquè l’alumnat pugui conèixer el patrimoni cultural que representa la processó, tot resseguint els personatges que hi intervenen i els passos que la formen.