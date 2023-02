Set arrestats a Salt, en deu dies, per cometre robatoris a botigues, pisos i trasters

La policia local de Salt ha detingut els deu últims dies set persones que havien participat en diferents robatoris al municipi. Les detencions s’han fet, en part gràcies a les càmeres de vigilància que hi ha col·locades en diferents carrers i places de la vila, i també en alguna operació conjunta amb els Mossos d’Esquadra.

Sis dels arrestats tenen entre 23 i 39 anys i el setè és un menor d’edat. Aquest menor hauria participat conjuntament amb un noi de 23 anys en el robatori a un establiment comercial. Altres tres detinguts, d’entre 23 i 29 anys, van ser atrapats per haver entrat als trasters de diferents domicilis. També es va enxampar un home de 34 anys per haver entrar a robar en una casa. Finalment, s’ha detingut un home de 39 anys que estava robant el gasoil de camions que estaven aparcats, segons ha pogut saber Diari de Girona. No és el primer cop que la policia enxampa una persona apropiant-se del combustible d’un vehicle pesant aparcat.

En els darrers dies, a Salt hi ha hagut diferents intents de robatoris en habitatges amb els assaltants movent-se i fugint saltant pels patis interiors i essent descoberts pels veïns. També s’ha entrat a robar en diferents negocis comercials en diversos punts de la ciutat. Tot plegat ha provocat una intensificació de la vigilància policia en punts clau i en patrulles de paisà conjuntes entre la policia local i els Mossos d’Esquadra.