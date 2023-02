La Generalitat de Catalunya cedirà l'antic edifici propietat de Treball siutat al carrer de l'Església de Sant Miquel, al barri de Palau-sacosta, a la Universitat de Girona. Tanmateix, l'edifici no serà una residència d'estudiants, com fa uns anys havia demanat la institució, sinó que servirà a l'estudiantat per complementar l'activitat acadèmica durant l'etapa universitària, però també la formació posterior pels exalumnes.

Ahir, la consellera’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, i el director del Patrimoni de la Generalitat, Josep Maria Aguirre, es van reunir ahir amb amb el rector de la UdG, Quim Salvi, el vicerctor, Rafel Reixach i el gerent, Pep Goméz. L'objectiu de la trobada va ser començar a definir l’instrument jurídic que permetrà materialitzar aquesta cessió a favor de la universitat. En aquesta reunió també hi va assistir la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral.

Antigament, l'edifici era propietat de l'Estat espanyol, que el va traspassar a la Generalitat. Fins ara, estava assignat al Departament d’Empresa i Treball i era la seu del Centre de Seguretat i Salut Laboral. Ara, però, ja fa molts anys que va ser abandonat, ja que aquest Departament no en va considerar més el seu ús. Així, el seu estat és precari, tot i que la UdG li vol donar forma destinant-lo als serveis d'atenció a l'estudiantat i altres usos acadèmics per complementar l'activitat acadèmica, vinculada al Consell d'Estudiants. Però també servirà perquè els exalumnes del centre es puguin seguir formant, a través de les associacions estudiantils.

També objectiu de l'Ajuntament

La UdG no era l'única institució que anava al darrere de fer-se amb aquest edifici del barri de Palau-sacosta. També l'Ajuntament de Girona en volia la seva cessió perquè fos un espai per fer cursos de formacions professionals. Ho va detallar l'alcaldessa, Marta Madrenas, a principi de mes en la presentació de les dades del Servei Municipal d'Ocupació de l'any 2022.

Madrenas va explicar que des del grup parlamentari de Junts es volia presentar una esmena perquè els pressupostos de la Generalitat, aprovats fa unes setmanes, tinguessin en compte la rehabilitació de l'immoble. Un altre dels seus objectius l'Ajuntament era que la Generalitat aportés tot el pressupost necessari per executar les obres de millora de l'edifici. Fins i tot, Madrenas va apuntar que la Generalitat hi vindria d'acord i que aquest mateix any ja es podria redactar el projecte de rehabilitació.

En tot cas, l'any 2018, l'objectiu de la UdG, amb el suport de l'Ajuntament, era convertir l'edifici en una residència d'estudiants. De fet, és un edifici que no queda massa lluny del Campus de Montilivi, per la qual cosa tindria tot el sentit que s'adeqüés l'espai per fer-hi apartaments per l'alumnat del centre. Però també té sentit que l'espai es destini ara a la formació dels estudiants. Diferents formacions polítiques també van preguntar per l'estat de l'edifici. Guanyem ho va fer en el ple de setembre de 2021 i un any més tard, el setembre de 2022, va reclamar que es recuperés la proposta de la UdG per fer-hi una residència d'estudiants. També el PSC, el novembre de 2020, va exposar que el consistori demanés a la Generalitat la cessió de l'edifici per a usos socials.