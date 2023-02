Campllong (Gironès) tornarà a tenir escola rural després de 50 anys si al setembre hi ha prou alumnes per reobrir-la. Les aules del centre -inicialment, en tindrà dues- es construiran en una part de l'edifici on hi ha el local social.

La intenció és que, quan l'escola reobri, ho faci amb alumnes des de P3 fins a segon de primària. De moment ja hi ha una desena de famílies del poble disposades a preinscriure-hi els fills. El director territorial d'Educació, Adam Manyé, explica que l'objectiu és que aquest primer curs 2023/2024 l'escola de Campllong tingui entre dotze i vint alumnes. "La mainada acaba fent poble; per tant, acabin essent-ne més o menys, la vinculació dels nens amb l'entorn també és un punt pedagògic important", afirma Manyé. La Generalitat i l'Ajuntament treballen perquè a partir de setembre, quan comenci el curs, Campllong recuperi l'escola rural. De fet, aquests últims anys, el poble es trobava entre el llistat de municipis gironins que s'havien interessat per reobrir-la. Actualment a Campllong hi ha uns 540 habitants empadronats, dels quals una seixantena són nens i nenes en edat escolar. El director territorial d'Educació a Girona explica que el poble compleix els tres requisits que va fixar el Departament per reobrir escoles rurals. "El primer, que hi hagi alumnat sostingut en el temps; el segon, que es disposi d'un edifici adequat, i el tercer, que el nou centre no desgavelli les escoles del costat", concreta Adam Manyé. Actualment, els infants de Campllong s'escolaritzen en algun dels tres centres que hi ha a Cassà de la Selva (els CEIP Puig d'Arques i l'Aldric, i l'escola La Salle). Manyé explica que l'objectiu és poder reobrir l'escola de Campllong aquest proper curs 2023/2024. I que a partir de setembre, aculli nens del poble que tinguin entre 3 i 7 anys. El director territorial, però, també avança que allò que serà clau perquè el centre tiri endavant és veure si hi ha prou preinscripcions. "Si es donen les condicions, ens faria il·lusió reobrir-la", admet. De moment, una desena de famílies s'han interessat a portar els fills a Campllong. "Tot i que el pla de ruralitat no fixa un nombre mínim d'alumnes, perquè s'adapta a cada poble, en aquest cas pensem que ens hem de moure en una forquilla d'entre dotze i vint", explica Manyé. De P3 a segon de primària La intenció és que aquest primer curs l'escola reobri amb alumnes des de P3 fins a segon de primària (perquè en el cas dels que ja fan cicle mitjà o superior, es vol que ja acabin l'escolarització a Cassà). D'entrada, s'ha previst que l'escola de Campllong tingui dues aules i que, com a mínim, hi hagi dues mestres (una de les quals serà també la directora). "Si es donen les condicions, reobrirem l'escola de la manera més natural possible; que en aquest cas, serà fer-ho de manera unitària", concreta Manyé. És a dir, que els alumnes de diferents cursos comparteixin una mateixa aula. "Allò lògic seria fer un grupet d'infantil i un altre de primària", avança el director territorial. Pel que fa a ràtios, Manyé concreta que aniran en funció de les preinscripcions. Però que en tot cas, "durant els primers cursos segur que hauran de ser cícliques". O sigui, que el nombre d'alumnes per aula el marcaran els naixements que hi hagi hagut durant aquells anys. Adam Manyé explica que, en el cas dels nens que ja tinguin germans escolaritzats a Cassà, els pares podran optar per dur-los o bé a Campllong o bé inscriure'ls a l'escola on vagi l'altre fill. En aquest cas, fins que el germà gran acabi la primària, tindran les mateixes ajudes que han rebut fins ara els infants del poble (transport escolar i menjador gratuïts). "Crear vincle" El director territorial d'Educació recorda que la reobertura de l'escola de Campllong s'emmarca dins l'estratègia que el Departament va impulsar fa uns anys amb l'objectiu de recuperar aquelles que s'havien tancat als pobles. I que al setembre del 2021 ja va permetre reobrir la de Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà). "Una escola crea vincle i, en zones rurals, també és veritat que la mainada acaba fent poble; per tant, n'hi hagi poca o molta, la vinculació amb l'entorn també és un punt pedagògic important", concreta Manyé. A Campllong, l'escola es construirà dins l'edifici que acull el local social i la llar d'infants del municipi. L'Ajuntament reformarà una de les sales polivalents del primer pis per reconvertir-la en aules, serveis i espais per al centre. En una primera fase es faran dues classes, amb possibilitat d'ampliar-les fins a quatre. Les obres aniran a càrrec del consistori. "El pla de ruralitat ja preveu que l'Ajuntament sigui qui aporta l'edifici; des del Departament, allò que fem és vetllar que respongui als usos que es demanen", explica el director territorial. Si al setembre els infants de Campllong tornen a escolaritzar-se al poble, el municipi recuperarà allò que va perdre ara fa 50 anys. L'antiga escola, precisament, va tancar a finals del curs 1971-1972, a les acaballes del franquisme. Després d'aprovar la nova Llei General d'Educació, que dividia l'ensenyament entre EGB i BUP, el ministeri d'aleshores va fomentar també la concentració escolar (cosa que va comportar tancar les escoles de pobles petits amb pocs alumnes i una sola aula). L'escola de Campllong, de fet, estava situada molt a prop d'on es vol fer ara, en un edifici que va ser l'embrió del local social.