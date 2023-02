La lluita dels ajuntaments contra la processionària del pi i les conseqüències que poden provocar en animals i humans s’ha d’activar cada any abans que acabi l’any amb diferents tractaments als arbres. Durant els mesos de febrer i març, amb la finalització de les baixes temperatures, les erugues baixen dels arbres en filera fins al terra i els pèls urticants poden provocar ferides greus. Els veterinaris cada any han de fer intervencions en llengües de mascotes que han tocat les erugues.

A Girona des de fa anys s’ha anat incrementant la tasca preventiva pel que fa a la quantitat d’arbres en els quals actuar. La temporada passada es va arribar al miler i aquest any es considera que, en ser efectiu, s’havia de repetir el mateix procediment, en els mateixos punts. Dues temporades enrere s’havia actuat en prop de 700 arbres.

La tècnica més efectiva

La tècnica que s’executa, el darrer trimestre de l’any, és l’endoteràpia dins la trama urbana. Els tractaments s’han dut a terme en pins i cedres situats en parcs, jardins, zones verdes, places i carrers, als patis de les escoles i espais públics dins del casc urbà. Segons l’Ajuntament, l’eficàcia de control de les erugues mitjançant aquesta tècnica és del 100%. Per tant, allà on s’actua, desapareix el perill de la processionària «en tots els casos». L’endoteràpia consisteix en la injecció d’un producte fitosanitari directament al sistema vascular de l’arbre. El tractament afecta les erugues just quan comencen a devorar les fulles i evita que arribin a l’estadi urticant. Aquesta tècnica és la preferent a Girona després de la prohibició d’utilitzar determinats insecticides, arran d’un acord en un ple municipal, i per l’eliminació dels tractaments d’altres fitosanitaris químics polvoritzats al medi.

Acció manual

Un altre sistema que s’utilitza a Girona és l’eliminació mecànica de les bosses de processionària, tallant i destruint-les durant la seva formació, entre el desembre i el febrer. Aquest mètode es fa a partir de revisions visuals als arbres a través de l’empresa de jardineria que porta el manteniment dels diferents sectors de la ciutat o quan les bosses són detectades per la ciutadania.

Tot plegat ha provocat, segons el consistori gironí, que hagi baixat molt el número d’alertes ciutadanes pel que fa a la presència de bosses de processionària del pi a dins del casc urbà. No s’actua a l’interior de patis o jardins provats ni també en zones boscoses del terme com ara al massís de les Gavarres.