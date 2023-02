La sala Galà de Cassà de la Selva ha acollit aquest matí la presentació de Robert Mundet com a cap de llista de Junts per les pròximes municipals. En l’acte, també hi han assistit l’alcaldable de Girona, Gemma Geis, la presidenta comarcal de Junts, Fanny Carabellido, a més d'altres alcaldes i candidats del Gironès. En el seu discurs, Mundet, que opta a la reelció com a alcalde del municipi, ha destacat els principals reptes de futur per al municipi en els pròxims anys.

L'alcaldable ha afirmat que «encapçalo una llista transversal i compromesa, que té com a objectiu millorar el present, donar un nou impuls a Cassà i deixar un bon llegat per al futur». Mundet també ha remarcat que forma part d'un equip que vol treballar «per aconseguir un poble amb més qualitat de vida, més oportunitats i on tothom s’hi trobi ben integrat. Per més i millors serveis».