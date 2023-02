Yulia Oslonvich, membre de la comunitat russa a Girona: «Ens sentim avergonyits del nostre país»

La Katerina i en Vlad fa 5 anys que viuen a Girona. Però des de fa 12 mesos es desperten cada dia amb la por que durant la nit una bomba despietada hagi apuntat a la seva família, que no va voler abandonar la seva Ucraïna natal. «Es negaven rotundament a ser refugiats, volien quedar-se a la seva terra defensant casa seva», van assegurar ahir, resguardant amb esperança una espelma que acabaria dibuixant, sobre les llambordes de la plaça del Vi, un imponent símbol de la pau. En les seves mirades hi havia la cruesa d’una guerra que havia portat al front, sota les ordes de l’exèrcit ucraïnès, als seus amics de tota la vida. Però els seus gestos no parlaven d’abatiment, sinó d’unió i de fortalesa.

Al seu costat, Svitlana Deligyeozova (fa 7 anys que viu a Girona) observava amb els ulls emboirats el centenar de persones que es congregaven al seu voltant, alguns lluint banderes ucraïneses, d’altres, com a gest de solidaritat amb el poble ucraïnès. «La meva família no ha volgut abandonar Ucraïna, i tot i que poc a poc han pogut tornar als seus llocs de treball (una fàbrica i una clínica dental) estan vivint una autèntica agonia, cada dia han d’esquivar bombes», va assegurar. «Estan espantats però encara els queden forces per a pensar que el final de la guerra és cada dia més a prop», va afirmar. Aquí, va confessar, se senten acollits. «La gent ens està ajudant molt, tothom ens dona suport i això ens fa sentir una mica més a prop de casa», va confessar. Però entre els ucraïnesos residents a Girona i els gironins que es van voler sumar a la concentració per a condemnar la violència, també hi havia Yulia Oslonvich i el seu marit, un matrimoni d’origen rus que fa 20 anys que viu a Catalunya. «Ens sentim avergonyits del nostre país», va sentenciar. «Des de sempre hem estat en contra de la política de Vladímir Putin, però ara ens sentim profundament decebuts», va assegurar. De fet, va reconèixer que la guerra també ha provocat que es dinamitessin moltes de les seves amistats a Rússia. «Teníem amics a favor de Putin, però el que ha passat aquest darrer any ens ha separat totalment», va confessar. La concentració també va comptar amb la lectura d’un manifest, un minut de silenci i la lectura de diversos fragments de textos, des de Miquel Martí i Pol a Martin Luther King, passant per Arcadi Oliveres, Gandhi o Antoine de Saint-Exupéry. A les comarques gironines, la Coordinadora d’ONG Solidàries i les entitats que la integren també van convocar al llarg de la jornada d’ahir concentracions per a reclamar l’alto el foc «immediat» a Ucraïna als municipis de Figueres, Lloret de Mar i Arbúcies. A més, a banda de voler ser un gest de solidaritat amb el poble ucraïnès i amb les víctimes de totes les guerres, també es va reclamar el retorn a la taula de negociació i la prohibició de totes les armes nuclears.