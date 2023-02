El 63% del frau elèctric a Girona és per marihuana

Pràcticament un 63% de l’energia elèctrica que es va defraudar durant l’any 2022 a les comarques gironines va ser per al cultiu de marihuana. Així ho indiquen les dades d’Endesa, segons les quals es van aconseguir recuperar 49.288.998 kWh d’energia al conjunt de la demarcació -els famosos «quilowatts fantasma»-, dels quals 30.966.244 s’utilitzaven per a fer créixer plantacions de marihuana. El frau detectat en marihuana a les comarques gironines és l’equivalent al consum anual de 8.848 llars, mentre que el total de l’energia defraudada seria l’equivalent al consum de 14.083 llars en un any.

Les dades d’Endesa corresponen a tota la demarcació excepte el Pla de l’Estany, part de la Garrotxa i part del Ripollès, on hi ha altres operadores. Destaca el fet que el nombre d’expedients oberts pel consum de marihuana, 199, només és una petita part dels 2.169 expedients que es van obrir a tota la província durant el 2022, però tot i això representen gairebé el 63% del consum defraudat. Segons fonts de la companyia, això és perquè cada cop estan localitzant plantacions més grans de marihuana, moltes vegades ubicades en naus industrials o cases deshabitades. «El tema de la marihuana va a més i de forma exponencial, no té aturada», explica en Carles, un tècnic de la companyia que guarda l’anonimat per motius de seguretat. És per això que, segons expliquen des d’Endesa, estan centrant bona part dels esforços en detectar aquest tipus de plantacions grans, ja que són les que poden generar més problemes de seguretat, perquè les instal·lacions que utilitzen són molt precàries i poden provocar incendis, entre altres problemes. «Això no vol dir que els altres casos els deixem de banda, perquè també poden portar problemes, però el control de les grans plantacions és primordial per evitar majors problemes», explica el tècnic d’Endesa.

Un «boom» en els últims anys

Girona, a més, és la segona província de Catalunya, després de Barcelona, amb un major volum d’energia defraudada. I això no és casualitat: factors com la proximitat amb França i l’existència de l‘AP-7 com a via ràpida d’entrada i sortida la converteixen en una província propícia per al cultiu de marihuana, fet que dispara el consum. Segons indica en Carles, a les comarques gironines també hi ha moltes urbanitzacions amb sòl de baix valor, on hi ha moltes cases desocupades on és fàcil instal·lar, de forma il·legal, aquests tipus de cultius.

Les plantacions de marihuana sempre han estat un problema per a Endesa, però entre els anys 2016 i 2018 van experimentar un «boom» que ha fet que la major part de l’energia defraudada correspongui a aquest àmbit. Tot i això, també hi ha altres perfils, malgrat que no tant freqüents: per exemple, empreses que requereixen consumir una gran quantitat d’energia, com ara fàbriques de gel, càrniques o l’hostaleria i turisme. Precisament, l’any 2016 va trascendir el cas del propietari de quatre hotels de Lloret que tenien la llum punxada, i que va acabar anant a judici. «Aquest perfil fa vint anys hi era, fa deu hi continuava essent i ara continua existint, ja que l’energia ha pujat de preu, però tot i això estan a molta distància de les plantacions de marihuana, que està experimentant un creixement exponencial», explica en Carles. En canvi, dins del frau elèctric no s’inclou tota la gent que pateix pobresa energètica i no pot pagar les factures de la llum. Des de que la Generalitat va aprovar la llei 24/2015, les persones que poden acreditar vulnerabilitat davant de l’administració poden ser eximides del pagament de les factures, que abonen a mitges la Generalitat i la pròpia companyia. Segons les últimes dades disponibles, corresponents a 2021, un total de 4.500 llars gironines van poder-se a acollir a aquesta condonació del deute.

Endesa té diverses vies per detectar els possibles casos de frau. La primera d’elles és a sol·licitud dels cossos i forces de seguretat: quan aquests tenen sospites d’una possible plantació de marihuana, poden demanar una ordre judicial i entrar juntament amb els tècnics d’Endesa per comprovar-ho. Una altra via són les denúncies anònimes: és a dir, que un veí avisi que un altre té la llum punxada. A tot Espanya (no hi ha dades disponibles per a la província de Girona), durant el 2022 es van rebre 62.769 denúncies per frau elèctric, el que representa unes 172 al dia. Aquestes denúncies, que es van fer arribar a través de la pàgina web, per telèfon o via formulari, es van acabar traduint en 21.195 inspeccions. Segons explica la companyia, les inspeccions realitzades durant el 2022 derivades de denúncies rebudes per part de clients van ser un 75% superiors a les corresponents a l’any 2021. Finalment, l’elèctrica també treballa amb «big data» per analitzar els hàbits de consum i detectar quan es produeix una anomalia, fet que podria indicar un possible frau.

De cares a aquest 2023, Endesa preveu doblar el nombre d’inspeccions per frau arreu de Catalunya. Tot i que no deixaran de perseguir cap tipus de frau, mantindran el focus posat en les grans plantacions de marihuana, ja que, segons comenta en Carles, ara mateix no hi ha cap element que els faci pensar en un canvi de tendència. L’empresa destaca, a més, que el fet d’incrementar el nombre d’inspectors permetrà generar una major ocupació.