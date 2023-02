«Et sents sol, les morts dels nens amb discapacitat no tenen valor per la societat»

Després de la mort del seu fill de 6 anys, Esther Ayuso ha hagut d’aprendre a conviure amb un dol que ningú entenia. «La gent celebrava la mort del meu fill, em deien que era el millor que li podia haver passat i que així jo ja no tindria aquesta càrrega», recorda.

I és que només de néixer, els metges van començar a veure indicis de lesió cerebral en el nadó. «Tenia implantació d’orelles baixes i el polze tancat cap endins, però ningú parlava clar», rememora. Després «d’haver-se de buscar la vida» i recórrer hospitals, sales d’espera i especialistes, el seu fill va ser diagnosticat amb les síndromes de Rethoré i Dandy Walker. A més, després que fer el salt a diversos centres hospitalaris barcelonins perquè Girona els havia quedat «massa petit», van detectar-li un conjunt de malalties associades, la més alarmant, una hidrocefàlia «única al món». A partir d’aquí van començar a trepitjar, a cegues, un camp de mines. «Els metges buscaven articles científics per si trobaven casos similars però no hi havia res escrit, ell era el primer». Només quedava una alternativa: provar sort. Al llarg dels seus 6 anys de vida, es va haver de sotmetre a 16 intervencions quirúrgiques «experimentals»: «Algunes no van servir de res, altres ens van ajudar a guanyar temps», assegura.

Aparença de família «ideal»

Quan va entrar en fase de cures pal·liatives, Ayuso estava embarassada del seu tercer fill, una nena, que va néixer quatre mesos després de la mort del seu fill. «El meu dol ha estat absolutament incomprès per la gran majoria de persones del meu entorn, l’únic que volien veure és que ara tenia una família ideal (amb la parelleta, un nen i una nena «preciosos»), sense conflictes, i amb una casa de pel·lícula», assegura. I és que la gent, lamenta, li deia que ho tenia tot per a ser feliç: «Mort el gos, morta la ràbia, pensaven».

Però ningú s’atrevia a veure més enllà de les aparences. «Som persones vitals i enèrgiques i per a sobreviure hem hagut de fer pinya, però ningú vol veure que tant jo com el meu marit estem medicats i que jo estic de baixa», defensa. A dia d’avui, lamenta, encara s’ha d’estar justificant «permanentment». «Però al final he arribat a la conclusió que no gastaré saliva intentant que la gent entengui per tot el que estem passant, no val la pena si ja d’entrada són incapaços de fer l’esforç d’escoltar-nos».

Girar l’esquena a la mort

Amb tot, denuncia que «et sents sol, les morts dels nens amb discapacitat no tenen valor per la societat». En aquest sentit, lamenta que «el valor de la seva vida és molt diferent a la d’un nen sense cap discapacitat» i alerta que «tothom viuria com una autèntica tragèdia que morís un nen sa de 6 anys». A més, assegura que «la mort i el dol segueixen estant molt silenciats per part de la societat, que li han girat l’esquena i prefereixen mirar cap a un altre costat». En aquest sentit, assegura que «hi ha una gran tasca pendent perquè tothom en prengui consciència».

Un «calibrador» de l’entorn

La mort (però també la malaltia) del seu fill, explica Ayuso, va ser un «calibrador» de persones. I és que només en néixer, l’entorn de la família es va modificar. «Només es van quedar els bons», assegura. «També hi havia persones que s’apropaven a ell i, encara que no tenien les eines per a saber gestionar la situació, tenien la voluntat», assegura. «Recordo un home que se’ns va acostar i em va dir, amb la boca petita: ‘Aquests nens que són subnormals, bé, no sé com dir-ho correctament...’», assenyala. I aquests contactes quotidians amb la realitat li servien per a crear consciència social.

Compartir la lluita a Instagram

A més, va optar per compartir la lluita del seu fill (i la de tota una família) amb les persones més properes a través de les xarxes socials (sobretot Instagram i Facebook). «Volia explicar el procés que estava vivint com a mare, amb reflexions que m’aventurava a fer». «Cada vegada que ens donaven un nou diagnòstic, l’havien d’operar o el seu estat de salut empitjorava, ho compartia en un post i rebíem una allau de missatges de persones del nostre entorn que es preocupaven per ell», recorda. El neguit, a vegades, anava més enllà. «La gent (els «bons») tenia la necessitat d’ajudar, de fer alguna cosa per ell, primer els vam demanar que posessin una espelma i ens enviessin coses que ens fessin somriure, i després vam fer la promesa que organitzaríem una pujada a Els Àngels», assegura. «Era recíproc, nosaltres sentíem l’escalf de la gent i ells podien canalitzar les ganes d’acompanyar-nos», assegura.

Tornar a construir

«Quan la vida se’t trenca, no pots tornar a la persona que eres abans», confessa. «No sabia qui era, però tenia clar què volia i què no volia, i vaig adonar-me que la meva feina m’agradava (era mestra) però no era on volia passar la resta de la meva vida, així que vaig decidir explotar el canvi de mirada que havia fet amb la malaltia del meu fill perquè estava convençuda que podia contribuir a millorar la vida dels nens amb discapacitat i de les seves famílies». Així, ha començat a formar-se a la Universitat de Girona com a mestra d’educació especial en l’àmbit dels centres d’educació especial (el seu fill havia anat al CEE Palau de Girona). «No ho faig des del dolor, sinó des de les ganes de construir», sosté.