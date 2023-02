«El frau posa en risc la seguretat i la qualitat»

«El frau elèctric suposa un perjudici per a tota la societat, ja que es tradueix en un increment de la factura elèctrica del conjunt dels consumidors i posa en risc tant la seguretat com la qualitat del subministrament de la resta d’usuaris». Així de contundent es mostra José Manuel Revuelta, director general d’infraestructura i xarxes d’Endesa. Però tot i això, també adverteix que, per sobre de tot, «les connexions irregulars i manipulacions de la instal·lació elèctrica impliquen riscos importants per a la salut de la persona que les realitza i per a la resta de persones que l’envolten, ja que poden provocar incendis, electrocucions i descàrregues elèctriques».

Segons recorda Revuelta, durant els últims anys s’han produït nombrosos casos d’incendis en habitatges dedicats al cultiu de marihuana, ja no només en cases aïllades, sinó també en pisos que formen part d’un bloc d’habitatges, la qual cosa és «una amenaça per a la seguretat de la resta de veïns». Les connexions irregulars poden provocar incendis, electrocucions i descàrregues elèctriques A més, també assenyala que les infraestructures utilitzades en aquestes instal·lacions són cada cop «més sofisticades» i, en alguns casos, demanden una potència equiparable a un ús industrial, la qual cosa «evidencia l’enorme càrrega elèctrica que suporta la xarxa de distribució», que no està dissenyada per abastar aquesta demanda «fantasma». Això, alerta Revuelta, provoca situacions de gran risc elèctric que fan que actuïn les proteccions del centre de transformació, es cremin línies suberrànies o fins i tot centres de transformació, la qual cosa pot provocar interrupcions del subministrament a la resta de residents de la zona. «El resultat és un augment de les incidències i un deteriorament de la qualitat del subministrament en zones amb nivells de frau elevats», assenyala Revuelta. D’altra banda, adverteix que el consum mitjà d’una plantació correspon al de 80 habitatges i que, en algunes àrees amb una altra concentració de frau, aquestes plantacions representen fins a un 80% del total de l’electricitat consumida a la zona. El pes de les plantacions interiors -que requereix grans quantitats d’electricitat- està augmentant en els darrers anys, ja que permet obtenir més collites que els cultius d’exterior, fins a quatre en un any.