L’exalcalde de Quart, Pere Cabarrocas, tornarà a ser alcaldable del PSC al municipi després d’un període d’absència. Cabarrocas, que ja va ser alcalde durant un total de vint-i-sis anys, ha explicat que ha pres la decisió de tornar després que molts veïns se li hagin adreçat per expressar-li «preocupació pels pobles del municipi i perquè l’Ajuntament no funciona». Així mateix, l’exalcalde ha assegurat que fa aquest pas endavant «per restituir el prestigi perdut de l’Ajuntament i per donar solucions al municipi».

"Queda molta feina per fer i molts projectes a realitzar" Pere Cabarrocas - Alcaldable del PSC a Quart Cabarrocas va ser alcalde de Quart des del 1983 al 2007; i també de 2015 a 2019, any en el qual va deixar l’alcaldia en virtut d’un pacte de divisió del mandat del PSC amb Quart Actiu. Ara, Cabarrocas recupera alguna de les idees que ja va manifestar en aquell moment. Entre elles, el fet que alguns governs haurien de «treballar de valent» perquè, malgrat l’enorme transformació dels pobles del terme municipal, encara quedava «molta per fer i molts projectes a realitzar». Donar solucions als joves Per a Cabarrocas, una de les qüestions més importants és el fet que el municipi de Quart té una de les poblacions més joves de tot Catalunya. «Des de l’Ajuntament s’ha de donar resposta a les necessitats de tota la gent jove que ha vingut a instal·lar-se i a formar una família als nostres pobles», ha explicat el candidat. «Aquesta situació comporta una demanda d’equipaments i serveis municipals cada vegada més gran. Aquest era un dels reptes que havien d’entomar els darrers equips de govern, i no han estat a l’altura», ha afegit. Per al primer secretari del PSC de comarques gironines, Marc Lamuà, la candidatura de Cabarrocas és una excel·lent notícia. «Amb Pere Cabarrocas com a alcalde, Quart va créixer en població, en equipaments i serveis públics i es va modernitzar creant millors condicions de vida per als veïns» ha assegurat Lamuà, que també ha reivindicat la figura de Cabarrocas com a alcalde agregant que «el seu compromís amb el municipi sempre ha estat indiscutible i és el millor candidat que podíem tenir».