Pista poliesportiva bunqueritzada a Girona

La pista poliesportiva del barri Torres de Taialà de Girona, que ha estat diversos anys tancada a la pràctica esportiva i a qualsevol activitat, torna a estar oberta. L’Ajuntament ha hagut de fer mans i mànigues per complir un seguit de requisits que manava un jutjat i ha hagut de convertit la instal·lació pràcticament en un búnquer. Tot plegat, arran de les queixes veïnals pels sorolls que causaven els usuaris de l’equipament municipal i que un veí va acabar traslladant als tribunals.

Ara mateix, la pista poliesportiva està envoltada d’una tanca de metàl·lica que en determinats punts arribar als cinc metres (s’ha aixecat un metre més del que hi havia fins fa uns mesos). També hi ha càmeres de videovigilància que serveix per controlar els usos que es fa de la pista amb el seu corresponent rètol d’advertència.

A més a més, hi ha un horari d’obertura de la instal·lació especificat en un cartell informatiu que relata que l’accés està permès de les nou del matí a les 21:45 hores. De les 21:46 hores a les 22:00 hores, s’adverteix que la porta està a punt de tancar-se i no es permet l’accés. Els usuaris tenen catorze minuts per abandonar la pista.

Per deixar-ho més clar, s’ha previst un sistema sonor que profereix senyals acústics per tal d’avisar els usuaris que han d’abandonar els recinte. En el cartell d’adverteix que cal «evitar posar obstacles a la porta per tal de què tanqui correctament». També es recorda que de les 22:01 hores a les 08.59 hores no està permès l’accés i que la porta està tancada. Fins i tot s’indica un número de telèfon del Servei Municipal d’Esports per poder trucar -si es té el telèfon a sobre- «en cas de quedar-se tancat dins de la instal·lació».

Equipaments esportius. Després d’anys de queixes veïnals pels sorolls procedents de la instal·lació esportiva de Torres de Taialà i que un resident portés el cas als jutjats, l’Ajuntament ha aplicat mesures correctores per poder reobrir l’equipament. Encara han de passar però, una prova acústica que només es pot fer amb usuaris al seu interior. Si hi haguessin més decibels dels permesos, podria haver de tornar-se a tancar

Una porteria

Les actuacions per complir amb els requisits judicials inclouen també la retirada d’una porteria de futbol que estava massa a prop dels habitatges. Tot plegat provoca una imatge insòlita. Una pista amb les marques i línies a terra d’un camp de futbol amb una sola porteria i que al travesser hi té enganxat -ja li tenia temps enrere- un màstil amb una cistella. L’altra cistella per jugar un partit no està a davant, sinó a darrera, en una ampliació de les instal·lacions que es va executar fa uns anys.

Aquesta pista poliesportiva havia estat motiu de propostes de modificació per part dels veïns en diferents votacions dels pressupostos participats del barri. L’any 2013 es van assignar 8.800 euros a la pavimentació de la pista de bàsquet i a refer la seva tanca perimetral. Quatre anys més, es van destinar 18.300 euros pel tancament de la pista del barri. Un informe tècnic ja advertia que «la pista poliesportiva de Torres de Taialà es troba ubicada en un extrem molt proper a un habitatge de manera que els impactes de les pilotes contra l’actual tanca provoquen sorolls que són una molèstia».

Prova acústica

Ara la pista ha reobert però encara s’han de fer comprovacions per determinar si en el decurs de l’activitat diària habitual se sobrepassen o no els límits acústics permesos. Si fossin massa elevats, podria haver-se de tornar a tancar.